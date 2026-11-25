Theo tài liệu tòa án do Page Six thu thập được, Jessica Alba phải thanh toán cho chồng cũ số tiền lên tới 577.481 USD. Khoản tiền này được trích từ quyền lợi hưu trí của Alba trong chương trình chia sẻ lợi nhuận của công ty HonorBar Inc. do cô sở hữu.

Tài liệu cho biết số tiền trên sẽ được điều chỉnh dựa theo khoản lãi hoặc lỗ từ hoạt động đầu tư cho đến thời điểm chuyển giao. Sau khi hoàn tất thanh toán, Alba không còn phải chi trả thêm cho chồng cũ bất kỳ khoản quyền lợi nào liên quan đến công ty của cô.

Phán quyết được đưa ra sau khi Warren nhận khoản tiền 3 triệu USD nhằm cân bằng việc phân chia tài sản trong thỏa thuận ly hôn hồi tháng 2. Theo TMZ, Alba phải thanh toán số tiền này thành hai đợt, mỗi đợt 1,5 triệu USD.

Trang tin cũng cho biết cả hai không ký thỏa thuận tiền hôn nhân, dù công ty Honest Company của Alba từng được định giá 623 triệu USD, còn thương hiệu tất và đồ lót Pair of Thieves của Warren có giá trị ít nhất 100 triệu USD.

Diễn viên phải trả cho chồng cũ hơn nửa triệu USD theo thỏa thuận ly hôn. Ảnh: IGNV.

Alba và Warren có cuộc hôn nhân kéo dài 16 năm, trước khi ly thân vào tháng 12/2024. Họ có ba người con chung, gồm con gái Honor (18 tuổi), Haven (15 tuổi) và con trai Hayes (8 tuổi). Cả hai cùng chia sẻ quyền nuôi dưỡng và quyền quyết định các vấn đề pháp lý liên quan đến cả ba người con.

Tháng 1/2025, ngôi sao phim Sin City lần đầu lên tiếng về việc chia tay. Trên Instagram, cô viết: “Tôi tự hào về cách cả hai đã trưởng thành trong cuộc hôn nhân suốt 20 năm qua. Giờ đây, đã đến lúc chúng tôi bước sang một chương mới, tiếp tục phát triển và hoàn thiện bản thân với tư cách những cá nhân độc lập”.

Người đẹp nói thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục bước về phía trước bằng tình yêu thương, sự tử tế và tôn trọng dành cho nhau. Chúng tôi mãi mãi là một gia đình. Các con luôn là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi mong nhận được sự riêng tư trong giai đoạn này”.

Một tháng sau, Jessica Alba đệ đơn ly hôn, với lý do là giữa cả hai có những khác biệt không thể hòa giải.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà mẹ ba con bắt đầu hẹn hò diễn viên Danny Ramirez từ tháng 7/2025. Thời gian qua, cả hai liên tục gắn bó, xuất hiện tình tứ cùng nhau.