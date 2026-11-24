Tâm điểm của sự việc là bức ảnh Ngu Thư Hân chụp trước gương, trong đó nữ diễn viên đội mũ lưỡi trai màu hồng, để tóc dài xõa tự nhiên và chỉ mặc một chiếc tạp dề. Góc chụp nghiêng để lộ phần lớn vùng da ở thân, khiến một số người cho rằng cô không mặc trang phục bên trong.

Bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác đáng kể. Trong khi một bộ phận khán giả xem đây là lựa chọn hình ảnh cá nhân, nhiều ý kiến lại nhận xét cách tạo dáng và trang phục có phần gợi cảm quá mức. Một số người thậm chí đặt câu hỏi về cách ê-kíp quản lý hình ảnh của nữ diễn viên.

Tranh luận còn mở rộng sang nhóm khán giả trẻ vốn theo dõi Ngu Thư Hân. Một số ý kiến lo ngại hình ảnh này có thể trở thành xu hướng để người hâm mộ bắt chước. Tuy nhiên, đây vẫn là những quan điểm xuất phát từ cộng đồng mạng, chưa phản ánh một kết luận chính thức về tác động của bức ảnh.

Sau khi vấp phải phản ứng trái chiều, Ngu Thư Hân đã xóa hình ảnh khỏi trang cá nhân. Động thái này khiến sự việc tiếp tục được chú ý, dù nữ diễn viên chưa trực tiếp giải thích lý do gỡ ảnh.

Ngu Thư Hân vốn theo đuổi phong cách thời trang cá tính, không ngại thử nghiệm những hình ảnh táo bạo. Dù vậy, bức ảnh lần này vẫn tạo ra phản ứng mạnh, một phần bởi những tranh cãi liên quan đến nữ diễn viên đã xuất hiện trong thời gian gần đây.

Tên tuổi Ngu Thư Hân được biết đến rộng rãi sau khi cô tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Thanh Xuân Có Bạn 2 và trở thành thành viên nhóm nhạc dự án THE9. Sau đó, cô tiếp tục mở rộng hoạt động diễn xuất, ghi dấu ấn qua các bộ phim như Thương Lan Quyết và Vĩnh Dạ Tinh Hà.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả trong sự nghiệp, nữ diễn viên thời gian qua liên tiếp đối mặt với các ồn ào liên quan đến cáo buộc bắt nạt và những vấn đề trong gia đình. Các tranh cãi này được cho là đã ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của cô trước công chúng.

Ảnh: Weibo