Truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin ba cặp diễn viên nổi tiếng gồm Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi, Ngu Thư Hân và Hà Dữ, cùng Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên chính thức lọt vào danh sách đề cử hạng mục Cặp đôi quốc tế xuất sắc nhất tại Seoul Global Movie Awards lần thứ 14.

Đáng chú ý, cả ba cặp đôi đều góp mặt nhờ sức hút từ những bộ phim truyền hình Hoa ngữ được đông đảo khán giả yêu thích. Việc cùng cạnh tranh tại một giải thưởng tổ chức ở Hàn Quốc nhanh chóng tạo nên cuộc đối đầu đáng mong chờ giữa các cộng đồng người hâm mộ.

Ba cặp đôi màn ảnh Hoa ngữ cùng góp mặt trong danh sách đề cử tại giải thưởng quốc tế tổ chức ở Hàn Quốc.

Trong đó, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi được xem là hai ứng viên nổi bật nhờ thành công của bộ phim cổ trang Trục Ngọc. Tác phẩm từng gây sốt khi lên sóng, liên tục ghi nhận thành tích khả quan trên các nền tảng phát hành và thu hút lượng lớn khán giả quốc tế.

Trong Trục Ngọc, Trương Lăng Hách đảm nhận vai Tạ Chinh, một vị hầu gia gặp biến cố, trong khi Điền Hi Vi hóa thân thành Phàn Trường Ngọc, cô gái xuất thân bình dân với tính cách mạnh mẽ. Chuyện tình giữa hai nhân vật được xây dựng qua những tình huống vừa ngọt ngào vừa đau lòng, tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ phim.

Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi gây sốt với phản ứng hóa học ngọt ngào trong bộ phim cổ trang Trục Ngọc.

Đáng nói, sự kết hợp giữa ngoại hình nổi bật của Trương Lăng Hách và lối diễn xuất tự nhiên của Điền Hi Vi giúp cặp đôi nhận được nhiều lời khen. Những phân cảnh tình cảm, ánh mắt và cách tương tác giữa hai nhân vật trở thành chủ đề được khán giả liên tục thảo luận trên mạng xã hội.

Không kém cạnh, Ngu Thư Hân và Hà Dữ cũng góp mặt trong danh sách đề cử nhờ bộ phim Song Quỹ. Tác phẩm khai thác câu chuyện tình cảm giữa Khương Mộ và Cận Triều, hai người từng lớn lên cùng nhau nhưng không có quan hệ huyết thống.

Sau nhiều năm xa cách, cuộc hội ngộ của hai nhân vật tại Thái Lan mở ra hàng loạt tình huống phức tạp. Với những giằng xé tâm lý và cảm xúc khó gọi tên, Song Quỹ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả yêu thích dòng phim tình cảm hiện đại.

Ngu Thư Hân và Hà Dữ ghi dấu ấn với chuyện tình nhiều cảm xúc trong Song Quỹ, thu hút sự quan tâm của khán giả quốc tế.

Đặc biệt, màn kết hợp giữa Ngu Thư Hân và Hà Dữ từng tạo nên nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Dù bộ phim nhận những ý kiến trái chiều tại thị trường nội địa, tác phẩm vẫn ghi nhận sức hút ở nước ngoài, góp phần đưa cặp diễn viên vào danh sách đề cử lần này.

Trong khi đó, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trở thành đối thủ đáng chú ý với bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng. Khác với màu sắc cổ trang của Trục Ngọc hay chuyện tình nhiều giằng xé trong Song Quỹ, tác phẩm tập trung khai thác mối quan hệ tình cảm nơi công sở.

Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận vai Loan Niệm, một giám đốc có tính cách sắc sảo, trong khi Tôn Thiên hóa thân thành Thượng Chi Đào, cô gái trẻ mới bước chân vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. Từ những va chạm ban đầu, hai nhân vật dần nảy sinh tình cảm nhưng phải đối diện với không ít hiểu lầm và thử thách.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên được yêu thích nhờ màn kết hợp tự nhiên trong câu chuyện tình công sở Đầu Xuân Tươi Sáng.

Sức hút của Đầu Xuân Tươi Sáng đến từ cách xây dựng chuyện tình trưởng thành cùng diễn xuất giàu cảm xúc của hai diễn viên chính. Những phân cảnh tình cảm được thể hiện tinh tế giúp Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích của màn ảnh Hoa ngữ năm 2026.

Theo thông tin từ ban tổ chức, hạng mục Global Best Couple có sự tham gia của các cặp đôi đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả được quyết định thông qua bình chọn của người hâm mộ, với vòng bình chọn diễn ra từ ngày 25/11 đến hết ngày 30/11 trên nền tảng STARDOM.

Đáng chú ý, giải thưởng tập trung tôn vinh sức hút và sự kết hợp của các nhân vật trên màn ảnh, không phản ánh mối quan hệ tình cảm ngoài đời thực của diễn viên. Bởi vậy, việc được đề cử cho thấy những cặp đôi Hoa ngữ đã tạo dấu ấn nhất định với khán giả quốc tế.

Cuộc cạnh tranh giữa ba cặp đôi Hoa ngữ được dự đoán sẽ thu hút sự chú ý khi vòng bình chọn chính thức bắt đầu.

Lễ trao giải Seoul Global Movie Awards lần thứ 14 dự kiến diễn ra tại Seoul vào ngày 17/12. Hiện tại, chủ nhân giải thưởng vẫn chưa được xác định. Với ba cặp đôi sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, cuộc cạnh tranh được dự đoán sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý trong những ngày bình chọn sắp tới.