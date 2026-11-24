Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ trên mạng xã hội món quà đặc biệt nhận được từ ông xã Nguyễn Viết Vương. Không phải món đồ xa xỉ, nam doanh nhân lựa chọn một bó hoa hồng đỏ cùng bức thư tay để gửi lời chúc đến vợ nhân dịp kỷ niệm đáng nhớ.

Bức thư tay lúc 10 giờ đêm của chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Theo hình ảnh được nàng hậu chia sẻ, vào khoảng 22 giờ, doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã chuẩn bị bó hoa hồng đỏ kèm lời nhắn viết tay bằng tiếng Anh: "Happy Anniversary, My Queen", có nghĩa là "Chúc mừng ngày kỷ niệm, nữ hoàng của anh".

Dù chỉ là một câu chúc ngắn gọn, món quà vẫn thu hút sự quan tâm bởi sự lãng mạn và tình cảm mà nam doanh nhân dành cho bà xã.

Đáng chú ý, món quà được trao nhân dịp kỷ niệm 6 năm Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp quê Thanh Hóa giành vương miện vào tối 20/11/2020, khi mới 19 tuổi và đang là sinh viên ngành Luật Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Việc Nguyễn Viết Vương ghi nhớ cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của vợ và chuẩn bị món quà bất ngờ vào buổi tối khiến câu chuyện nhận được sự chú ý.

Sau khi kết hôn, Đỗ Thị Hà và ông xã thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Trước đây, Nguyễn Viết Vương khá kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nam doanh nhân thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh bên vợ trên mạng xã hội.

Cuộc sống của Đỗ Thị Hà sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương

Đỗ Thị Hà kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương vào tháng 10/2025. Ông xã của nàng hậu hiện được giới thiệu là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng giao thông.

Sau đám cưới, Hoa hậu Việt Nam 2020 có nhiều thay đổi trong công việc và cuộc sống. Người đẹp hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, dành thêm thời gian chăm sóc gia đình. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc nấu ăn, cắm hoa, du lịch cùng chồng và đồng hành với ông xã trong một số hoạt động của doanh nghiệp gia đình.

Trước đó, Đỗ Thị Hà từng có thời gian hoạt động tích cực trong lĩnh vực giải trí, tham gia các sự kiện thời trang và đảm nhận vị trí first face, vedette. Cô cũng đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2021, lọt Top 13 chung cuộc.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nàng hậu còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh làm đẹp. Cuối năm 2025, Đỗ Thị Hà thông báo rời vị trí điều hành thẩm mỹ viện để tập trung cho những định hướng mới.

Chia sẻ về quyết định này, người đẹp cho biết mỗi giai đoạn cuộc sống đều có những ưu tiên khác nhau. Sau khi lập gia đình, cô mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho những trách nhiệm mới và cùng chồng xây dựng tương lai chung.

Từ một sinh viên đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 19 đến khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Đỗ Thị Hà đã trải qua nhiều dấu mốc đáng nhớ. Bó hoa và bức thư tay từ ông xã nhân kỷ niệm 6 năm đăng quang là một trong những khoảnh khắc đời thường được người đẹp chia sẻ với công chúng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ trong chuyến du lịch Phú Sĩ - Nguồn: Facebook Đỗ Thị Hà.