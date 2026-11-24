Tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn Sắc Việt Nam diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, mang đến những tiết mục âm nhạc tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong số những nghệ sĩ góp mặt tại chương trình, Phương Mỹ Chi nhận được sự quan tâm với màn kết hợp cùng đàn anh hơn 15 tuổi - ca sĩ Noo Phước Thịnh. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn công khai nắm tay đàn anh trước hàng vạn khán giả khi cả hai cùng hòa giọng trong ca khúc Made In Vietnam.

Phương Mỹ Chi trong concert Muôn Sắc Việt Nam.

Trong tiết mục tại sân vận động Mỹ Đình, Phương Mỹ Chi xuất hiện với bộ trang phục màu hồng nổi bật, phần chân váy xòe được thiết kế nhiều lớp, kết hợp cùng mái tóc buộc cao trẻ trung. Trong khi đó, Noo Phước Thịnh diện trang phục mang hơi hướng truyền thống với sắc đỏ chủ đạo, điểm xuyết bằng đai lưng màu xanh và chi tiết hoa trắng trước ngực.

Điều đáng chú ý là trong quá trình biểu diễn, cả hai không ngần ngại nắm tay, hướng ánh mắt về phía đối phương và nở nụ cười rạng rỡ. Có lúc, Phương Mỹ Chi vừa cất tiếng hát vừa nhìn Noo Phước Thịnh đầy vui vẻ, tạo nên khoảnh khắc tương tác đáng yêu trên sân khấu.

Phương Mỹ Chi kết hợp cùng Noo Phước Thịnh trước hàng vạn khán giả.

Dù có sự chênh lệch về tuổi tác, cả hai vẫn cho thấy sự ăn ý trong cách tương tác. Những cử chỉ tự nhiên, biểu cảm tươi tắn cùng nguồn năng lượng tích cực đã góp phần tạo nên màu sắc riêng cho tiết mục.

Không chỉ gây chú ý bởi màn tương tác với Noo Phước Thịnh, sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi tại Muôn Sắc Việt Nam còn cho thấy dấu ấn ngày càng rõ nét của nữ ca sĩ Gen Z tại những chương trình nghệ thuật lớn mang ý nghĩa đặc biệt của đất nước.

Những năm gần đây, Phương Mỹ Chi ghi dấu ấn với hướng đi kết hợp chất liệu văn hóa dân gian cùng âm nhạc đương đại. Thay vì giới hạn bản thân trong dòng nhạc từng làm nên tên tuổi, nữ ca sĩ liên tục tìm tòi, sáng tạo để đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ.

Phương Mỹ Chi ghi dấu ấn với hướng đi kết hợp chất liệu văn hóa dân gian cùng âm nhạc đương đại.

Việc tiếp tục mang Made In Vietnam lên sân khấu nhân Ngày Văn hóa Việt Nam cũng cho thấy sự nhất quán trong định hướng nghệ thuật của Phương Mỹ Chi. Ở tuổi 23, nữ ca sĩ đang từng bước xây dựng bản sắc riêng, đồng thời góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt thông qua âm nhạc.