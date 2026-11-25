Mới đây, Steven Nguyễn chia sẻ loạt hình ảnh tại sự kiện 1st Fan Meeting của Ninh Dương Lan Ngọc. Nam diễn viên gửi lời chúc mừng đến đồng nghiệp, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi có dịp gặp gỡ người hâm mộ của nữ diễn viên và tái hợp cùng ê-kíp Chị Chị Em Em 3.

Trên trang cá nhân, Steven Nguyễn viết: "Chúc mừng Ninh Dương Lan Ngọc và ekip đã thành công tổ chức 1st Fan Meeting. Cảm ơn Ngọc đã gửi lời mời để Steven Nguyễn có cơ hội đến giao lưu cùng Cám Con, trình diễn ca - múa - nhạc sống động và tái hợp cùng ekip Chị Chị Em Em 3".

Steven Nguyễn chia sẻ loạt hình ảnh tại sự kiện 1st Fan Meeting của Ninh Dương Lan Ngọc.

Trong loạt hình ảnh được đăng tải, Steven Nguyễn xuất hiện nổi bật với bộ vest đen đính họa tiết hoa hồng đỏ. Nam diễn viên cùng Ninh Dương Lan Ngọc và các khách mời có màn giao lưu trên sân khấu, thậm chí còn tham gia tiết mục tam ca. Những khoảnh khắc tương tác vui vẻ của Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng gợi lại sự kết hợp của cả hai trong dự án điện ảnh trước đó.

Trước khi tái hợp tại Fan Meeting, Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc từng đóng cặp trong Chị Chị Em Em 3. Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Liễu, người phụ nữ kết hôn với Cường (Steven Nguyễn) và có cuộc sống gắn với những mối quan hệ phức tạp. Cường là người đàn ông giàu có, có tính cách kiểm soát, tạo nên nhiều tình huống căng thẳng trong câu chuyện hôn nhân của hai nhân vật.

Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc đóng cặp trong Chị Chị Em Em 3.

Sự kết hợp giữa Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc mang đến một màu sắc đáng chú ý cho bộ phim. Nếu Ninh Dương Lan Ngọc vốn quen thuộc với khán giả qua những vai diễn có cá tính và khả năng biến hóa đa dạng thì Steven Nguyễn lại gây chú ý bởi ngoại hình nam tính cùng hình tượng nhân vật có nhiều nét đối lập. Màn kết hợp này cũng giúp hai nghệ sĩ có thêm cơ hội tương tác và quảng bá dự án đến khán giả.

Với Steven Nguyễn, Chị Chị Em Em 3 là một trong những dự án điện ảnh đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nam diễn viên. Sau dấu ấn từ Trại Buôn Người, anh tiếp tục góp mặt trong một tác phẩm có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng. Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn duy trì sức hút riêng nhờ lượng người hâm mộ đông đảo và những hoạt động nghệ thuật được công chúng quan tâm.

Việc Steven Nguyễn xuất hiện tại Fan Meeting của Ninh Dương Lan Ngọc cũng cho thấy sự kết nối giữa các nghệ sĩ sau khi cùng tham gia một dự án. Màn tái hợp của hai diễn viên không chỉ gợi nhớ đến Chị Chị Em Em 3 mà còn mang đến dịp để khán giả nhìn lại những khoảnh khắc đáng chú ý của bộ đôi.

Hiện tại, những hình ảnh chung của Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc tại sự kiện tiếp tục thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Sự thân thiết của cả hai cũng khiến khán giả chú ý hơn đến những màn kết hợp tiếp theo của hai nghệ sĩ.