Hoa hậu Nhân ái Nina Rose tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026

Có những trải nghiệm trong cuộc đời không dễ dàng vượt qua, nhưng cũng chính những mất mát ấy có thể trở thành động lực để con người sống nhân ái và có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Câu chuyện của Nina Rose là một hành trình như thế.

Từng mồ côi, thất lạc cha mẹ từ năm hai tuổi, Nina Rose sớm phải đối diện với những thiệt thòi về tình cảm gia đình. Những năm tháng tuổi thơ thiếu vắng sự chở che đã giúp cô thấu hiểu hơn những khó khăn, tổn thương mà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phải trải qua. Từ sự đồng cảm ấy, người đẹp lựa chọn dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, hướng đến trẻ em và những nhóm người yếu thế trong xã hội.

Không dừng lại ở những hoạt động hỗ trợ mang tính thời điểm, Nina Rose mong muốn xây dựng một hành trình sẻ chia lâu dài. Cô sáng lập tổ chức thiện nguyện Amerasian & Beyond Helping Hands (A&B Helping Hands), với mục tiêu kết nối các nguồn lực xã hội, chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình trao tặng nhu yếu phẩm và hoạt động cộng đồng. Với Nina Rose, giá trị của thiện nguyện không chỉ nằm ở những món quà được trao đi, mà còn ở sự quan tâm, thấu hiểu và tinh thần đồng hành. Bởi đôi khi, một sự động viên đúng lúc hay cảm giác được cộng đồng quan tâm cũng có thể mang đến niềm tin và nghị lực cho những người đang gặp khó khăn.

Tại chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 diễn ra tối ngày 21/11/2026 tại Làng Du lịch Mỹ Khánh, TP. Cần Thơ, Nina Rose cùng Ban Tổ chức và các thí sinh đã đến thăm Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ, tham gia chương trình thiện nguyện và trao tặng nhiều phần quà thiết thực. Tại đây, đoàn trao tặng một tấn gạo, 15 triệu đồng tiền mặt, 23 thùng sữa cùng nhiều nhu yếu phẩm như tã và bánh kẹo, góp phần hỗ trợ đời sống và chăm sóc những người đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là dịp để các thành viên trong đoàn trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi và chia sẻ với những người có hoàn cảnh đặc biệt. Đối với Nina Rose, hoạt động lần này càng có ý nghĩa khi gợi nhắc về chính những năm tháng tuổi thơ nhiều thiếu thốn của mình.

Người đẹp cho rằng, sự sẻ chia cần được bắt đầu từ sự chân thành. Một món quà có thể mang giá trị vật chất nhất định, nhưng sự quan tâm, động viên và tình cảm mà mỗi người dành cho nhau mới là điều tạo nên ý nghĩa bền lâu của hoạt động thiện nguyện. Việc lồng ghép các hoạt động cộng đồng trong khuôn khổ một cuộc thi sắc đẹp cũng cho thấy vai trò rộng hơn của các sân chơi nhan sắc. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể, trí tuệ và tài năng, các cuộc thi còn có thể trở thành cầu nối để những giá trị nhân văn được lan tỏa, khuyến khích người đẹp gắn hình ảnh cá nhân với những đóng góp thiết thực cho xã hội.

Năm 2025, Nina Rose nhận danh hiệu Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu lần thứ 19. Tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026, cô tham gia hội đồng giám khảo, đảm nhận vai trò chấm thi các phần Người đẹp Biển, Người đẹp Thời trang và Người đẹp Tài năng. Trong đêm chung kết, Nina Rose đặt câu hỏi ứng xử cho Top 5 về việc làm thế nào để văn hóa Việt Nam tiếp thu tinh hoa thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa.

Theo Nina Rose, một người đẹp đại diện cho lĩnh vực du lịch không chỉ cần có ngoại hình và kỹ năng giao tiếp mà còn phải sở hữu vốn hiểu biết về văn hóa, lịch sử, con người và những giá trị bản địa. Quan trọng hơn, họ cần có khả năng truyền tải những giá trị ấy đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế. Từ góc nhìn đó, vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại không chỉ được thể hiện qua diện mạo hay danh hiệu, mà còn ở tri thức, bản lĩnh, lòng nhân ái và khả năng tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

Bên cạnh các hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp và thiện nguyện, Nina Rose cũng đang chuẩn bị kế hoạch khai trương Medika Spa & Wellness, đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng kinh doanh ở lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Dù hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau, người đẹp cho rằng việc xây dựng giá trị lâu dài cần đặt trên nền tảng của sự tử tế và trách nhiệm. Những trải nghiệm trong quá khứ, thay vì trở thành rào cản, đã trở thành động lực để cô tiếp tục kết nối, sẻ chia và giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn.