Khẩn trương thông đường sau mưa lũ

Sạt lở ta-luy dương trên đường Hồ Chí Minh.

Tính đến 15 giờ ngày 16/9, mưa lớn tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên gây sạt lở, ngập cục bộ trên một số tuyến Quốc lộ, đường Hồ Chí Minh và đường địa phương. Cục Đường bộ Việt Nam đang chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ huy động tối đa nhân lực, phương tiện khẩn trương hót dọn đất đá, xử lý các điểm ngập, sạt lở, tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, tại khu vực do Khu Quản lý đường bộ I phụ trách, mưa vừa đến mưa to xảy ra tại một số địa bàn. Trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thanh Hóa xuất hiện nhiều điểm ngập nước; riêng Quốc lộ 1 có 10 vị trí ngập. Tuy nhiên, do nước ngập nông nên giao thông chưa bị ách tắc.

Trên tuyến cao tốc CT.01, tại Km191+300, nước dâng ngập làn khẩn cấp và làn số 3, chiều sâu khoảng 5-7cm. Các phương tiện vẫn lưu thông an toàn.

Tại khu vực do Khu Quản lý đường bộ II quản lý, mưa lớn kéo dài gây sạt lở ta-luy dương tại nhiều vị trí. Trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua tỉnh Quảng Trị ghi nhận 29 vị trí sạt lở đất đá, với tổng khối lượng khoảng 34.500m³.

Đến nay, cả 5 vị trí từng gây tắc đường trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đã được hót dọn, bước đầu thông xe một vệt. Tại khu vực qua thành phố Huế, sạt lở xảy ra tại 26 điểm, khối lượng đất đá hơn 10.152m³; trong đó, 2 vị trí gây tắc đường đã được khắc phục, thông tuyến hoàn toàn.

Mưa lũ cũng làm phát sinh khoảng 448,1m² ổ gà trên mặt đường Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Trị. Các đơn vị quản lý đường bộ đang tiếp tục rà soát, xử lý các vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Tại khu vực do Khu Quản lý đường bộ III phụ trách, đến thời điểm báo cáo chưa ghi nhận thiệt hại đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trong khi đó, tại khu vực do Khu Quản lý đường bộ IV quản lý, nước ngập do triều cường tại 5 điểm đã rút; hiện còn 15 vị trí ngập trên Quốc lộ 1, song chưa gây gián đoạn giao thông.

Đối với hệ thống đường bộ do địa phương quản lý, các tỉnh đang tập trung lực lượng, phương tiện xử lý những vị trí bị ảnh hưởng, ưu tiên các điểm gây ách tắc giao thông.

Tại Quảng Trị, các vị trí ngập sâu gây tắc giao thông trước đó trên Quốc lộ 15 đã được khắc phục, thông tuyến. Sau khi nước rút, địa phương đang tiếp tục tổ chức vệ sinh, thu dọn đất đá, bùn đất trên mặt đường.

Tại Nghệ An, mưa lũ làm sạt lở ta-luy dương tại 28 vị trí. Đáng chú ý, điểm sạt lở tại Km140+820 trên Quốc lộ 48, thuộc xã Thông Thụ, đang gây ách tắc. Đơn vị quản lý đường bộ đã huy động tối đa máy móc, nhân lực để xử lý, phấn đấu sớm thông xe một vệt.

Tại Thanh Hóa, mưa lũ gây 19 vị trí ngập lụt, ách tắc giao thông và 8 vị trí sạt lở ta-luy dương. Trên Quốc lộ 15C có 6 điểm sạt lở; một điểm đã được khắc phục, 5 điểm còn lại dự kiến được thông đường trong chiều 16/9.

Trên đường tỉnh 519 xuất hiện 2 điểm sạt lở. Một điểm đã được xử lý, điểm còn lại dự kiến thông xe trước 18 giờ ngày 16/9.

Tại Đắk Lắk, đoạn Quốc lộ 14C từ Km213+150 đến Km213+450 bị ngập sâu khoảng 0,45m, trên chiều dài khoảng 300m. Ban Quản lý bảo trì đường bộ đã tổ chức cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua khu vực.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các địa phương và các nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên chủ động phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương tổ chức ứng trực, bảo đảm giao thông.

Tại những vị trí ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ mất an toàn, các đơn vị đã bố trí biển cảnh báo, rào chắn và người trực gác 24/24 giờ; đồng thời chủ động phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, hạn chế phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Các đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục cập nhật tình hình, rà soát, thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra; đồng thời huy động máy móc, phương tiện hót dọn bùn đất, đất đá sạt trượt, khẩn trương khôi phục các tuyến giao thông bị ảnh hưởng.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo các đơn vị xử lý ngay các sự cố phát sinh, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên các tuyến đường bộ.