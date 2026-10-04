[Video] Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài
Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa vừa, mưa to đến rất to có khả năng còn tiếp diễn trong nhiều ngày. Trong điều kiện thời tiết cực đoan, thiết bị điện, dây dẫn và ổ cắm bị ẩm ướt hoặc ngập nước có thể phát sinh nguy cơ mất an toàn; nước ngập, đường ngập và các điểm ùn tắc cũng có thể gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-canh-bao-nguy-co-chay-no-trong-nhung-ngay-mua-ngap-keo-dai-post992883.html