[Video] Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.