Miền trung sắp hứng đợt mưa lớn kéo dài

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (4/10), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều 4/10 có nơi trên 70mm như các trạm: Bến Tắm (thành phố Hải Phòng) 91,4mm; Tân Yên (Bắc Ninh) 88,2mm; Đồng Giao (Ninh Bình) 76,4mm;…

Trong 24 giờ đến 48 giờ tới, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, từ chiều tối nay đến sáng mai (5/10), khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 130mm.

Đêm nay và ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Chiều tối và đêm 4/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Từ đêm 6/10 đến ngày 7/10, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40- 80mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Vũ Anh Tuấn cho biết, mưa lớn ở khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu.