Đường ở TP.HCM ngập sau mưa, người dân được hướng dẫn di chuyển

Chiều 4/10, TP.HCM đón trận mưa lớn tại khu vực phía Tây. Cơn mưa gây ngập nhiều tuyến đường ở phường Bình Trị Đông, phường Bình Hưng Hòa. Phương tiện di chuyển khó khăn, một số xe chết máy.

Khoảng 16h, đường Mã Lò đoạn qua Bệnh viện Đa khoa Bình Tân đến ngã 3 giao với Tỉnh lộ 10 (phường Bình Trị Đông) ngập nước lút bánh xe.

Đường Mã Lò ngập sau trận mưa chiều 4/10 tại TP.HCM. Ảnh: Võ Kỳ.

Anh Mai Viết Thắng, Lực lượng Bảo vệ An ninh cơ sở phường Bình Trị Đông, cho biết lực lượng đã có mặt từ 15h, ngay khi đường có dấu hiệu ngập. "Chúng tôi đặt biển hạn chế di chuyển tại đầu tuyến đường và điều phối người dân", anh Thắng nói.

Lực lượng chia làm các khu vực như 2 phía đầu đường Mã Lò, các khu vực trong đoạn ngập, nhằm hỗ trợ người dân dắt xe, sửa chữa, điều phối sang các đường khác tránh đoạn ngập sâu.

Lực lượng Bảo vệ An ninh cơ sở phường Bình Trị Đông hỗ trợ đẩy xe ôtô chết máy qua đoạn ngập. Ảnh: Võ Kỳ.

Đến khoảng hơn 18h, nước bắt đầu rút chậm. Xe cộ vẫn di chuyển khó khăn qua đoạn ngập.

Tuyến Mã Lò, đoạn từ Tỉnh lộ 10 đến Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, dài 890 m, nhiều năm qua thường xuyên ngập mỗi khi mưa lớn. Chính quyền và người dân mong dự án sửa chữa đường sớm được phê duyệt. Dự án có tổng vốn khoảng 13 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2026-2027, dự kiến nâng mặt đường thêm 50 cm, đồng thời cải tạo hố ga và miệng thu nước để xử lý điểm ngập.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ ngày 4/10 đến ngày 9/10, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 250 mm. Người dân cần đề phòng mưa lớn gây ngập lụt.

TP.HCM xác định 54 dự án với tổng vốn hơn 69.340 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2027, nhằm xử lý 33 vị trí ngập. Trong đó, thành phố ưu tiên 6 khu vực ngập nặng gồm Thảo Điền - Quốc Hương - Nguyễn Văn Hưởng, chợ Thủ Đức, Gò Vấp và sân bay Tân Sơn Nhất, đường Nguyễn Văn Quá, Quốc lộ 13 và Quốc lộ 51. Các dự án tập trung vào cải tạo, nâng cấp hạ tầng thoát nước và giải quyết các điểm ngập trọng yếu. Bên cạnh giải pháp công trình, TP.HCM yêu cầu xử lý ngập theo nguyên nhân và theo lưu vực, thay vì chỉ giải quyết từng điểm. Thành phố sẽ rà soát toàn bộ hệ thống thoát nước, xác định nguyên nhân gốc rễ, ưu tiên đầu tư theo đặc điểm địa hình và thủy văn; đồng thời xử lý các điểm nghẽn, nạo vét cống và kênh rạch, sửa chữa cống xuống cấp, mở hướng thoát nước mới, vận hành van ngăn triều, trạm bơm và các công trình kiểm soát triều. Khi có nguy cơ ngập, lực lượng ứng cứu được tổ chức trực 24/7.

Người dân TP.HCM chật vật lội nước về nhà sau mưa lớn Chiều tối 1/10, cơn mưa lớn trút xuống TP.HCM đúng cao điểm tan tầm, khiến giao thông tại các tuyến đường lớn ùn ứ như khu vực ngã tư Hàng Xanh, cầu Ba Son, cầu Khánh Hội.