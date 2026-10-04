Các đơn vị Quân đội tham dự lễ khai giảng và tặng quà các nhà trường, học sinh nhân dịp năm học mới trên các địa bàn đóng quân.

Toàn quân nắm chắc tình hình địa bàn, tích cực giúp đỡ nhân dân. Trong ảnh: Đoàn công tác Binh đoàn 16 thăm, tặng quà Trường Mầm non Sao Mai (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726). Ảnh minh họa: qdnd.vn

Bộ đội Biên phòng và các địa phương tổ chức tốt Chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" thiết thực, ý nghĩa đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Cụ thể, các đơn vị đã cử hơn 10.000 lượt cán bộ xuống thôn, bản nắm tình hình; huy động 1.200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và nhiều phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; tặng 3.423 suất quà, 1 màn hình LED (ngoài trời), 80 ghế đá, 8 trống đồng... trị giá hơn 6,7 tỷ đồng.