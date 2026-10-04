Không khí lạnh tràn về, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối nay (4/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du phía đông bắc bộ. Khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 19 giờ phổ biến từ 24-27 độ C.

Dự báo, đêm nay (4/10), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế.

Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay, trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Khu vực Hà Nội, từ tối 4/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng 5/10 trời chuyển lạnh.

Trên biển, từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh. Từ ngày 5/10, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Từ tối 4/10 đến ngày 5/10, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía tây bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.