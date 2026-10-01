Thời tiết Hà Nội hôm nay 5/10/2026: Không khí lạnh ập xuống, Thủ đô bất ngờ chuyển lạnh như chớm đông

Thời tiết Hà Nội hôm nay 5/10 có mưa không?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay 5/10/2026 nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, từ gần sáng trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội phổ biến 21-23°C, trong khi nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 24-26°C. Mưa kết hợp với gió Đông Bắc khiến cảm giác ngoài trời lạnh hơn rõ rệt, nhất là vào sáng sớm và những thời điểm mưa xuất hiện.

Như vậy, ngày 5/10 là một ngày thời tiết Hà Nội có sự thay đổi khá mạnh. Thay cho trạng thái nóng vào ban ngày của những ngày trước, Thủ đô chuyển sang nhiều mây, mưa và nền nhiệt giảm đáng kể.

Trong mưa dông, cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần lưu ý khi di chuyển ngoài trời.

Không khí lạnh ập xuống Hà Nội, nhiệt độ giảm còn 21°C

Điểm đáng chú ý nhất trong dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/10 là tác động của khối không khí lạnh.

Không khí lạnh khiến gió tại Hà Nội chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Từ gần sáng, trời bắt đầu chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 21-23°C và cao nhất 24-26°C.

Khoảng nhiệt này khiến cả ngày 5/10 gần như không có thời điểm nóng rõ rệt. Đặc biệt vào sáng sớm, khi mưa xuất hiện cùng gió Đông Bắc, cảm giác se lạnh có thể rõ hơn so với con số nhiệt độ thực tế.

Không riêng Hà Nội, không khí lạnh cũng tác động trên diện rộng ở miền Bắc. Đông Bắc Bộ được dự báo trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C.

Đây là dấu hiệu cho thấy thời tiết miền Bắc đang bước vào một nhịp chuyển mùa rõ rệt hơn trong những ngày đầu tháng 10.

Gió mùa Đông Bắc tràn về, Hà Nội lạnh như chớm đông

Sự xuất hiện của gió mùa Đông Bắc khiến thời tiết Hà Nội trong ngày 5/10 mang màu sắc hoàn toàn khác so với những ngày đầu tháng.

Trời nhiều mây, mưa xuất hiện, gió Đông Bắc thổi liên tục trong khi nhiệt độ cao nhất chỉ 24-26°C. Với những người ra đường từ sáng sớm, cảm giác mát lạnh có thể gợi nhớ những ngày chớm đông.

Tuy nhiên, việc nhiệt độ giảm mạnh trong một đợt không khí lạnh chưa đồng nghĩa mùa đông tại Hà Nội đã chính thức bắt đầu. Cách gọi “chớm đông” chủ yếu mô tả cảm giác thời tiết khi nhiệt độ giảm, trời mưa và gió mùa xuất hiện cùng lúc.

Dù vậy, mức thấp nhất 21-23°C cũng là sự thay đổi đủ rõ để người dân cảm nhận được không khí lạnh ngay từ sáng 5/10.

Hà Nội mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to

Không khí lạnh về cùng thời điểm độ ẩm và các hình thế gây mưa hoạt động khiến Hà Nội không chỉ giảm nhiệt mà còn xuất hiện mưa trên diện rộng.

Dự báo chính thức cho biết Thủ đô có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong những cơn dông mạnh có khả năng kèm theo lốc, sét và gió giật.

Mưa có thể khiến cảm giác lạnh tăng lên, đồng thời gây bất tiện trong các khung giờ đi học, đi làm. Người dân nên chú ý theo dõi diễn biến mưa dông, nhất là khi di chuyển qua những tuyến đường hoặc khu vực có khả năng ngập cục bộ khi mưa lớn xảy ra.

“Mùa đông” đến sớm với Hà Nội?

Nhiệt độ giảm còn khoảng 21°C, gió mùa Đông Bắc xuất hiện và trời mưa khiến nhiều người có thể cảm thấy “mùa đông” như đang đến sớm với Hà Nội.

Thực tế, đây vẫn là một đợt chuyển lạnh do không khí lạnh tác động trong thời kỳ giao mùa. Tuy nhiên, sự thay đổi giữa hai trạng thái thời tiết diễn ra khá nhanh nên cảm giác lạnh có thể rõ rệt hơn.

Trong ngày 5/10, mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội chỉ 24-26°C, thấp nhất 21-23°C. Trong khi đó, các tỉnh vùng núi phía Bắc có nơi xuống dưới 20°C và một số khu vực chuyển rét.

Vì vậy, thay vì khẳng định mùa đông đã tới, có thể xem ngày 5/10 là thời điểm Hà Nội bắt đầu cảm nhận rõ hơn hơi lạnh đầu mùa và không khí chớm đông.

Thời tiết miền Bắc đồng loạt chuyển lạnh

Không khí lạnh lần này không chỉ tác động riêng Hà Nội.

Tại Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23°C, có nơi dưới 20°C; cao nhất khoảng 24-27°C. Khu vực này trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét.

Đông Bắc Bộ cũng có mức nhiệt tương tự, thấp nhất 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Diễn biến trên cho thấy đợt không khí lạnh đang làm thay đổi thời tiết trên phạm vi rộng ở miền Bắc, trong đó Hà Nội là một trong những khu vực cảm nhận khá rõ sự giảm nhiệt từ sáng ngày 5/10.

Hà Nội bước vào ngày chuyển mùa rõ rệt

Với nhiệt độ thấp nhất chỉ 21-23°C, cao nhất 24-26°C cùng mưa và gió Đông Bắc, thời tiết Hà Nội hôm nay 5/10/2026 mang dáng dấp của một ngày chuyển mùa rõ nét.

Không khí lạnh khiến cái nóng giảm nhanh, thay vào đó là trạng thái nhiều mây, mưa và se lạnh. Sáng sớm và những thời điểm có mưa sẽ là lúc người dân cảm nhận rõ nhất hơi lạnh của gió mùa.

Nếu xu hướng này tiếp tục duy trì, những ngày đầu tháng 10 sẽ đánh dấu giai đoạn Hà Nội dần rời xa thời tiết nóng để bước sâu hơn vào mùa thu, trước khi các đợt không khí lạnh hoạt động thường xuyên hơn về cuối năm.