Phnom Penh ủng hộ lời kêu gọi của LHQ liên quan xung đột Thái Lan-Campuchia

Hàng rào biên giới 2 nước. (Nguồn: nationthailand)

Sau khi Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) Thom H. Andrews trình báo cáo lên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHCR) kêu gọi Chính phủ Thái Lan và Campuchia tạo điều kiện cho người dân trở về nhà sau xung đột, Phnom Penh ra tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi này.

Phát biểu tại phiên Đối thoại thuộc Kỳ họp thứ 63 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 2/10 ở Geneva (Thụy Sĩ), Đại sứ Ke Sovann-Đại diện thường trực Campuchia tại Liên hợp quốc- đánh giá cao sự quan tâm cũng như những ghi nhận mang tính xây dựng của của Báo cáo viên đặc biệt Liên hợp quốc đối với các tác động nhân quyền phát sinh từ tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.

Đại diện Campuchia bác bỏ tuyên bố của phía Thái Lan, cho rằng những thông tin do phía Bangkok đưa ra là sai lệch và gây hiểu lầm, đồng thời kêu gọi Thái Lan thực thi Tuyên bố chung ngày 27/12/2025 một cách đầy đủ và chân thành.

Liên quan công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Đại sứ Ke Sovann kêu gọi cộng đồng cần chung tay hành động và hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, đại diện Campuchia cũng tái khẳng định cam kết của Phnom Penh về việc duy trì đối thoại mở, thúc đẩy hợp tác liên tục và xây dựng những đánh giá khách quan, cân bằng giữa khó khăn thách thức và các bước tiến về quyền con người đối với hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự, duy trì nền dân chủ chính trị đa đảng, cũng như tăng cường bảo vệ toàn diện đối với phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, cộng đồng LGBTQ+ và các nhóm dân tộc thiểu số./.