Phóng viên và nhân viên quay phim bị ô tô đâm khi tác nghiệp ở Mexico

Sự cố xảy ra ngày 3/10 trên đại lộ Morones Prieto, thành phố Monterre, ở Mexico. Thời điểm này, nữ phóng viên Alma de la Rosa Flores và nhân viên quay phim là Cristo Morales đang đưa tin truyền hình trực tiếp.

Bản tin đề cập đến một vụ sạt lở đất tại khu dân cư Nuevo Repueblo. Vụ sạt lở đã khiến một người đi xe máy mất lái, đâm vào cây.

Khi nữ phóng viên đứng cạnh một thân cây đổ và đống đất đá bên đường, chiếc xe SUV màu xanh đậm bất ngờ mất kiểm soát trượt dài trên mặt đường ướt, đổi hướng rồi lao về phía vị trí của nhóm phóng viên. Hình ảnh từ máy quay của Morales cho thấy chiếc SUV lao thẳng vào phóng viên và nhân viên quay phim.

Thông tin ban đầu, tài xế dường như đã mất kiểm soát sau khi bị một phương tiện khác "tạt đầu".

Lực lượng cấp cứu nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa hai nạn nhân tới bệnh viện kiểm tra. Người quay phim hứng chịu phần lớn lực va chạm. Anh bị thương ở mắt cá chân và cánh tay. Trong khi đó, nữ phóng viên bị một số chấn thương do cú tông nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Họ ở lại bệnh viện để theo dõi và loại trừ các biến chứng.

Tài xế 19 tuổi lái chiếc xe SUV đã bị bắt giữ để phục vụ quá trình điều tra.