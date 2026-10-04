Thấy còn đúng 1 bộ vé số, người đàn ông nói 'tôi mua hết', nào ngờ trúng gần 42 tỷ đồng

Nhiều người trên thế giới từng bất ngờ đổi đời sau một lần thử vận may với những tấm vé số. Tại Hàn Quốc, một người đàn ông thậm chí còn may mắn hơn khi quyết định mua trọn bộ vé cuối cùng tại cửa hàng, để rồi phát hiện mình trúng 5 giải với tổng giá trị 2,16 tỷ won (khoảng gần 42 tỷ đồng).

Theo Dong Haeng Lottery, đơn vị vận hành xổ số tại Hàn Quốc, kết quả kỳ quay số thứ 331 của Pension Lottery cho thấy một vé trúng giải nhất và bốn vé trúng giải nhì đều được bán tại cùng một cửa hàng xổ số ở quận Seo-gu, thành phố Busan. Người sở hữu số vé này được xác định là ông A.

Ông A. cho biết ông thỉnh thoảng mua Lotto và xổ số hưu trí với hy vọng một ngày nào đó có thể gặp may. Đáng chú ý trong lần mua vé này, khi đến cửa hàng, ông nhận thấy trên quầy chỉ còn lại một bộ vé số hưu trí. Không do dự, A. quyết định mua toàn bộ số vé còn lại.

Sau khi mua, ông không kiểm tra kết quả ngay. Khoảng một tuần sau, khi chuẩn bị mua thêm Lotto, A. mới lấy những tấm vé trước đó ra để dò. Ban đầu, ông nhận thấy hai chữ số cuối trùng khớp và nghĩ mình có thể chỉ trúng một giải nhỏ. Tuy nhiên, khi tiếp tục đối chiếu, A. phát hiện một trong những tấm vé của mình trúng giải nhất. Đến khi kiểm tra kỹ hơn, ông nhận ra bốn tấm vé khác trong cùng bộ vé đều trúng giải nhì.

"Tôi không thể tin được đó là sự thật nên đã kiểm tra đi kiểm tra lại vì sợ mình nhìn nhầm", A. chia sẻ với Dong Haeng Lottery.

Theo cơ cấu giải thưởng của Pension Lottery, giải nhất có giá trị 7 triệu won mỗi tháng trong 20 năm. Tổng giá trị giải thưởng là 1,68 tỷ won, tương đương khoảng 32,3 tỷ đồng, trước thuế. Sau khi khấu trừ thuế, người trúng giải nhận khoảng 5,46 triệu won mỗi tháng, tương đương 104,8 triệu đồng.

Trong khi đó, mỗi giải nhì có giá trị 1 triệu won mỗi tháng trong 10 năm, tương đương tổng cộng 120 triệu won, khoảng 2,3 tỷ đồng, trước thuế.

Đáng chú ý với việc cùng lúc sở hữu một giải nhất và bốn giải nhì, A. sẽ nhận tổng cộng 2,16 tỷ won, tương đương khoảng gần 42 tỷ đồng, trong thời gian chi trả.

Trường hợp này được xem là đặc biệt khi toàn bộ các giải thưởng của A. đều đến từ một bộ vé được mua tại cùng một cửa hàng, theo Seoul Economic Daily.

May mắn trúng số và nhận số tiền lớn nhưng ông A. cho biết gia đình chưa có kế hoạch chi tiêu đặc biệt. Trước mắt, ông dự định chuyển sang một căn nhà rộng rãi hơn để gia đình sinh sống. Phần tiền còn lại sẽ được sử dụng cho các khoản chi tiêu và sinh hoạt trong tương lai.

A. cho biết ông luôn cố gắng làm việc chăm chỉ và sống không gây ảnh hưởng đến người khác. Vì vậy, ông cảm thấy vui mừng và biết ơn khi vận may bất ngờ đến với mình. "Tôi thực sự rất vui và biết ơn vì vận may lớn như vậy đã đến với mình", A. nói.