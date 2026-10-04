Shipper lội nước giao hàng, dân giăng lưới bắt cá giữa hẻm ngập sâu ở TP.HCM

Hơn một tuần qua, hẻm 39 và 41 đường Công Nghệ Mới (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) chìm trong nước khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân bị đảo lộn. Nhiều người phải kê cao đồ đạc, tạm nghỉ làm để ở nhà trông nước, trong khi shipper phải bỏ xe, lội nước vào từng nhà giao hàng.

Theo người dân, khu vực này liên tục hứng chịu những trận mưa lớn trong hơn một tuần qua. Tuy nhiên, điều khiến người dân lo lắng là từ ngày 2/10 đến nay không xuất hiện mưa lớn nhưng nước trong hẻm 39 đường Công Nghệ Mới vẫn chậm rút, khiến tình trạng ngập kéo dài nhiều ngày.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều 4/10, nước vẫn lênh láng khắp các con hẻm, có nơi ngập sâu khiến xe máy không thể di chuyển. Rác thải theo dòng nước trôi dạt, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Bà Nguyễn Thị Huyền, người đã sống tại khu vực này hơn 30 năm, cho biết đây là lần đầu tiên bà chứng kiến nước ngập tràn vào nhà kéo dài nhiều ngày như vậy. “Nước dâng cao hơn một tuần đến trưa nay mới rút, thấy vậy bà con lối xóm tranh thủ dọn dẹp. Ai dè vừa dọn xong thì trời lại mưa, nước lại ngập tràn vào nhà, chúng tôi chỉ biết bất lực nhìn nước tràn vào”, bà Huyền nói.

Nước ngập kéo dài không chỉ gây đảo lộn sinh hoạt mà còn khiến nhiều thiết bị điện, đồ đạc của người dân bị hư hỏng.

Bà Trần Thị Thu cho biết những ngày qua, gia đình phải tạm gác công việc để ở nhà trông đồ đạc mỗi khi nước dâng. “Hổm rày thấy nước ngập hoài không rút nên tôi xin nghỉ làm ở nhà để còn canh chừng, bê đồ đạc lên cao mỗi khi nước dâng. Nước ngập tầng trệt cả tuần khiến gia đình không nấu ăn được. Nhà vệ sinh phía dưới cũng bị nước đẩy từ bồn cầu lên nên cả nhà phải leo lên lầu ở”, bà Thu kể.

Theo bà Thu, sáng 4/10, khi thấy nước rút, gia đình tranh thủ xuống tầng trệt dọn dẹp. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, mưa xuất hiện khiến nước lại tràn vào nhà. “Sáng nay nước rút mới xuống dọn dẹp, ai ngờ đến chiều mưa nước lại tràn vào nhà. Không biết bao giờ người dân mới hết cảnh khổ vì ngập”, bà Thu nói.

Nước ngập sâu khiến nhiều xe máy chết máy. Để di chuyển qua những đoạn ngập, người dân phải sử dụng chậu hoặc các vật dụng nổi tạm thời.

Không chỉ người dân, việc ngập kéo dài cũng khiến công việc của các shipper bị ảnh hưởng. Những con hẻm vốn là tuyến đường giao hàng hằng ngày nay trở thành vùng nước khiến xe máy không thể đi vào.

Anh Nguyễn Minh Trường, làm nghề giao hàng, cho biết thay vì chạy xe đến tận cửa nhà như thường ngày, anh phải để xe bên ngoài rồi bê hàng, lội nước vào giao cho khách. “Nước ngập cao, xe máy không chạy vào trong hẻm được nên phải bê hàng lội nước đi từng nhà giao. Bình thường giao hàng khu vực này mất khoảng 1 giờ thì nay phải lội bộ dưới nước, thời gian mất gấp đôi”, anh Trường nói.

Đáng chú ý, nước ngập kéo dài còn khiến cá rô đồng từ khu vực kênh theo dòng nước tràn vào các con hẻm. Một số người dân mua lưới, tranh thủ giăng bắt cá ngay giữa khu vực ngập nước.

Con hẻm dài hơn 300m ở TP.HCM vẫn ngập sau nhiều ngày mưa lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và công việc của người dân. Người dân mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp khắc phục tình trạng nước chậm thoát, giúp cuộc sống trở lại bình thường.