Kết nối những tấm lòng

Chị Hạnh (ngoài cùng, bên phải) tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Chắt chiu để sẻ chia

Đang chuẩn bị ăn cơm tối thì điện thoại reo. Đầu bên kia, một người bạn báo vừa dọn nhà, có một số rác tái chế muốn gửi cho chi hội. Nghe vậy, chị Hạnh liền đến gom về, đưa vào “Ngôi nhà xanh”. Với chị, những món đồ người khác không còn dùng đến vẫn có thể góp thêm một phần quà cho hội viên khó khăn, một khoản hỗ trợ cho trẻ mồ côi. Bởi vậy, hễ có người gọi cho rác tái chế, chị chẳng ngại đi nhận.

Việc làm ấy cũng dần trở thành thói quen của nhiều hội viên Chi hội Phụ nữ 8. Hằng tuần, chị em mang rác tái chế đã gom ở nhà đến góp vào hai “Ngôi nhà xanh” của chi hội. Người ít, người nhiều, cùng chắt chiu để có thêm nguồn quỹ chăm lo cho những hoàn cảnh còn thiếu thốn.

Mỗi năm, hoạt động “Ngôi nhà xanh” mang về cho chi hội khoảng 15 triệu đồng. Số tiền ấy được dùng để giúp đỡ người khó khăn, đỡ đầu trẻ mồ côi. Thu gom rác tái chế còn giúp mỗi gia đình nâng cao ý thức phân loại rác, giữ gìn vệ sinh môi trường. Từ đầu năm đến nay, Chi hội còn tổ chức ba đợt “Đổi rác lấy quà”, trao những nhu yếu phẩm cần thiết cho hội viên.

Là Chi hội trưởng của một trong những chi hội có đông hội viên, chị Hạnh luôn quan tâm, kết nối để chị em cùng tham gia sinh hoạt. Chị Hạnh chia sẻ: “Điều giữ chân hội viên trước hết là những việc làm có ích, thực chất, đáp ứng được nhu cầu thì hội viên mới hứng thú tham gia”.

Từ suy nghĩ ấy, chị cùng chi hội duy trì nhiều hoạt động như “Mẹ đỡ đầu”, “Gian hàng 0 đồng”, hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo. Mỗi hoạt động đều hướng đến những hoàn cảnh cụ thể. Hiện chi hội đang chăm lo hai địa chỉ nhân đạo bằng tiền và nhu yếu phẩm hằng tháng. Sự hỗ trợ đều đặn giúp những người gặp khó khăn có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, cảm nhận được sự quan tâm của chị em bên cạnh mình. Vừa qua, chi hội cũng tổ chức hai gian hàng 0 đồng, trao tặng hàng trăm bộ áo quần và 40 suất gạo cho hội viên khó khăn. Những món quà được góp lại từ tấm lòng của nhiều người, trong đó có sự bền bỉ vận động, kết nối của người chi hội trưởng.

Khơi dậy tinh thần chung sức

Hơn 20 năm tham gia công tác Hội, chị Hạnh hiểu rằng, lời vận động sẽ có sức thuyết phục hơn khi người cán bộ Hội tự mình làm trước. Vì thế, trong các hoạt động thiện nguyện của chi hội, chị luôn tích cực đóng góp, đồng thời vận động người thân cùng tham gia. “Muốn kêu gọi chị em thì mình phải làm gương, kêu gọi từ gia đình mình trước. Bởi vậy, có phong trào gì, con cái, người thân của tôi cũng đều chung tay góp sức”, chị Hạnh bộc bạch.

Sự đồng hành của gia đình tiếp thêm cho chị niềm vui trong công việc. Còn với hội viên, tinh thần nhiệt tình ấy giúp chị tạo được sự tin tưởng, để khi chi hội phát động hoạt động, chị em sẵn lòng hưởng ứng. Bên cạnh nguồn quỹ từ “Ngôi nhà xanh”, chị Hạnh vận động hội viên nuôi heo đất, tiết kiệm 30 nghìn đồng/người/tháng. Đến cuối năm, chi hội có thêm điều kiện chăm lo cho chị em, nhất là những người còn nhiều vất vả. Các phong trào vì thế được duy trì thường xuyên. Từ túi rác tái chế mang đến “Ngôi nhà xanh”, khoản tiền tiết kiệm hằng tháng đến những bộ áo quần, bì gạo... gửi vào gian hàng 0 đồng, mỗi hội viên đều có thể chung tay bằng khả năng của mình.

Bà Nguyễn Xuân An Thuận, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Thuận Hóa cho biết, chị Hạnh là chi hội trưởng năng nổ, nhiệt huyết, luôn dành nhiều tâm sức cho hội viên. Chị vừa phát động những phong trào ý nghĩa, vừa đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào công tác Hội. Chị Hạnh cũng được Hội LHPN thành phố tuyên dương vì có nhiều đóng góp tiêu biểu trong thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Đó là sự ghi nhận cho những năm tháng chị bền bỉ kết nối, vận động và chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.