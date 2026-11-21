Trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng viễn thông ngày càng gia tăng, việc chủ động nguồn cung thiết bị có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp khai thác mạng lưới. Bên cạnh yêu cầu về chất lượng, giá thành, sản phẩm còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với điều kiện vận hành tại từng thị trường. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất trong nước, trong đó có VMC, phát huy năng lực nghiên cứu, chế tạo và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Năm 2026, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) đã thông qua chủ trương mua thiết bị ăng-ten từ VMC để cung cấp cho các đơn vị kinh doanh tại nước ngoài, gồm Viettel Cambodia (Campuchia), Star Telecom (Lào) và Natcom (Haiti). Giá trị các hợp đồng bán thiết bị dự kiến cho 3 đơn vị lần lượt khoảng 1,09 triệu USD, 309.000USD và 195.600USD.

Trụ sở Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel (Viettel Manufacturing Corporation-VMC) tại An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội). Ảnh: viettelfamily.com

Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính riêng quý III-2026 của Viettel Global, trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận giá trị mua hàng hóa, dịch vụ từ VMC đạt hơn 34,4 tỷ đồng. Cùng với chủ trương cung ứng thiết bị ăng-ten cho các thị trường nước ngoài, hoạt động mua hàng giữa hai đơn vị cho thấy sự gắn kết giữa năng lực sản xuất trong nước với nhu cầu phát triển hạ tầng viễn thông quốc tế của Viettel.

Việc mở rộng kênh tiêu thụ thông qua các doanh nghiệp viễn thông do Viettel đầu tư tại nước ngoài mang lại cơ hội phát triển cho VMC. Thông qua hệ thống này, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nhu cầu thực tế của từng thị trường, nghiên cứu sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và từng bước mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sự phối hợp giữa đơn vị sản xuất và đơn vị khai thác mạng lưới cũng góp phần tăng tính chủ động trong quá trình đầu tư, phát triển hạ tầng viễn thông.

Đối với lĩnh vực sản xuất thiết bị công nghệ cao, mở rộng thị trường tiêu thụ là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp duy trì đầu tư, cải tiến công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, việc tiếp cận những thị trường có điều kiện khai thác khác nhau đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, độ bền và khả năng vận hành của sản phẩm.

Từ việc gắn kết hoạt động sản xuất với nhu cầu thị trường, VMC đang có thêm điều kiện phát huy năng lực nghiên cứu, chế tạo, từng bước mở rộng thị trường cho thiết bị viễn thông do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Đây cũng là hướng đi góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao trong nước.