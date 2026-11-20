Thỏa thuận được công bố sau hội nghị thượng đỉnh EU - Anh diễn ra tại Brussels (Bỉ), với sự tham dự của Thủ tướng Anh Andy Burnham, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Các đại diện EU và Anh bắt tay tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Anh 2026 ở Brussels (Bỉ). ﻿Ảnh: European Council President

Theo đó, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong ba lĩnh vực, gồm thương mại nông sản và thực phẩm, trao đổi thanh niên và liên kết hệ thống giao dịch khí thải.

Trong lĩnh vực thương mại, thỏa thuận hướng tới đơn giản hóa thủ tục kiểm dịch và giảm các rào cản đối với hoạt động xuất nhập khẩu nông sản, thực phẩm giữa Anh và EU. Chính phủ Anh ước tính biện pháp này có thể mang lại lợi ích kinh tế khoảng 5,1 tỷ bảng mỗi năm.

Đáng chú ý, chương trình trao đổi thanh niên sẽ cho phép tối đa 100.000 người trẻ từ mỗi bên được sang sinh sống, làm việc hoặc học tập tại bên còn lại trong thời gian tối đa ba năm.

Hai bên cũng nhất trí liên kết hệ thống giao dịch khí thải nhằm giảm chi phí phát sinh từ các cơ chế điều chỉnh carbon tại biên giới, qua đó hỗ trợ hoạt động thương mại trong những ngành như thép.

Thủ tướng Andy Burnham đánh giá các thỏa thuận có thể giúp quy mô nền kinh tế Anh tăng thêm khoảng 0,5%.

Tuy nhiên, quá trình khôi phục quan hệ EU - Anh vẫn đối mặt với một số bất đồng, đặc biệt liên quan đến mức học phí dành cho sinh viên EU tại các trường đại học Anh. Hai bên dự kiến tiếp tục đàm phán về vấn đề này trong sáu tháng tới.

Mặc dù đã đạt được đồng thuận về các nội dung chính, những thỏa thuận trên vẫn cần hoàn tất các thủ tục pháp lý trước khi có hiệu lực.

Đây được xem là bước tiến đáng kể trong quan hệ EU - Anh, mở ra triển vọng hợp tác kinh tế và giao lưu nhân lực sâu rộng hơn sau khi London chính thức rời liên minh vào năm 2020.