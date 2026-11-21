Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,05%, hiện ở mức 103,84.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khi đà tăng kéo dài nhiều tuần nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn bắt đầu mất động lực. Tuy nhiên, tâm lý e ngại rủi ro của nhà đầu tư đã phần nào hạn chế đà giảm của đồng bạc xanh.

Đà tăng của đồng USD được đẩy nhanh từ ngày 10-11, khi số liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự báo củng cố kỳ vọng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ. Cùng thời điểm, Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng cần cân nhắc khả năng tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12.

“Tôi cho rằng đà tăng của đồng USD đã chững lại... nhưng vẫn còn quá sớm để xác định đồng USD đã đạt đỉnh”, ông Marc Chandler, chiến lược gia thị trường tại Bannockburn Capital Markets, nhận định.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong bối cảnh hàng loạt lo ngại liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) gây sức ép lên thị trường chứng khoán toàn cầu. Màn chào sàn ấn tượng của Anthropic trong ngày thứ Năm cũng không đủ sức khôi phục niềm tin của nhà đầu tư. Trong phiên giao dịch này, giới đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn. Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm cũng làm gia tăng sức hấp dẫn tương đối của đồng franc Thụy Sĩ. Theo đó, đồng USD giảm 0,5% so với đồng tiền này.

“Khi lãi suất tại Mỹ giảm, các đồng tiền có lợi suất thấp trở nên hấp dẫn hơn”, ông Chandler cho biết.

Dù vậy, các chiến lược gia vẫn nhận định triển vọng chính sách tiền tệ cứng rắn của Fed sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ nhất định đối với đồng USD.

Thống đốc Fed Lisa Cook hôm thứ Sáu cũng đưa ra quan điểm ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất, cho rằng mức lãi suất chính sách hiện tại của Ngân hàng Trung ương Mỹ chưa đủ cao để ứng phó với tình trạng lạm phát mà bà đánh giá là “đáng lo ngại sâu sắc”.

So với đồng yên Nhật Bản, đồng USD giảm 0,6%, xuống còn 158,78 yên/USD, song vẫn ở gần những mức tỷ giá mà giới chức Nhật Bản từng can thiệp hồi tháng 7 nhằm hỗ trợ đồng nội tệ đang suy yếu.

Lạm phát lõi hằng năm của Nhật Bản đã tăng lên 2,2% trong tháng 10, duy trì trên mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương tháng thứ hai liên tiếp. Điều này cho thấy áp lực giá cả đang lan rộng, củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ sớm tăng lãi suất.

Các nhà phân tích tại Capital Economics cho rằng đà suy yếu gần đây của đồng yên khó có thể kéo dài. Theo nhóm phân tích này, khi kỳ vọng lạm phát dài hạn hiện đã ở quanh mức mục tiêu, kết hợp với dự báo lợi suất trái phiếu Mỹ sẽ giảm, những yếu tố này được cho là sẽ hỗ trợ đồng yên.

Đồng bảng Anh gần như không thay đổi trong phiên giao dịch, nhưng vẫn dao động quanh mức thấp nhất trong một năm so với đồng USD, ở mức 1,3091 USD/bảng Anh.

Ảnh minh họa: cafef.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (21-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.659 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức 25.500 đồng - 26.891 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức 26.741 đồng - 29.555 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: