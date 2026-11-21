Đồng USD ổn định trong phiên thứ Sáu 20/11 và hướng tới tuần tăng thứ tư liên tiếp. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất đã nâng đỡ đồng bạc xanh, trong khi lo ngại về AI thúc đẩy nhu cầu trú ẩn.

Tiền giấy USD trong ảnh minh họa chụp ngày 24/3/2026. Ảnh: Channel NewsAsia

Chỉ số USD duy trì gần 103,9, quanh mức cao nhất kể từ đầu tháng 4/2025. Đà tăng kéo dài nhiều tuần mạnh lên từ ngày 10/11, sau khi số liệu cho thấy lạm phát Mỹ cao hơn dự báo.

Số liệu lạm phát củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Thống đốc Fed Christopher Waller cũng cho rằng cơ quan này nên cân nhắc nâng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12.

Đồng USD còn được hỗ trợ khi nhà đầu tư giảm khẩu vị rủi ro trước hàng loạt lo ngại liên quan đến giao dịch AI. Màn chào sàn lập kỷ lục của Anthropic hôm 19/11 không đủ khôi phục niềm tin của nhà đầu tư.

Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI giảm phiên thứ bảy liên tiếp trong ngày 20/11. Đây là chuỗi giảm dài nhất của chỉ số này kể từ năm 2023.

Chris Turner, Giám đốc toàn cầu phụ trách thị trường tại ING, cho rằng khả năng chứng khoán điều chỉnh mạnh thêm không cao. Tuy nhiên, Fed chưa có lý do để sớm hạ giọng cứng rắn về chính sách tiền tệ.

Ông Turner lưu ý thị trường đang chờ báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ vào tuần tới. Đây là thước đo lạm phát quan trọng của Fed và nhiều khả năng sẽ xác nhận cơ quan này cần hành động.

Theo ông Turner, thị trường ngoại hối sẽ tiếp tục chứng kiến đồng USD mạnh và áp lực lên các giao dịch chênh lệch lãi suất phổ biến. Với chiến lược này, nhà đầu tư vay yen hoặc franc Thụy Sĩ để mua tài sản có lợi suất cao hơn, thường tại các thị trường mới nổi.

Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson cho rằng, Fed cần nâng lãi suất thêm vì lạm phát vẫn quá cao. Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cũng nhận định dữ liệu chưa cho thấy lạm phát có thể tự trở lại mức 2%.

Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia, cho hay tranh luận hiện nay tập trung vào mức tăng lãi suất tháng 12. Bà vẫn đánh giá phương án tăng 25 điểm cơ bản có khả năng cao hơn.

Theo bà Kong, nếu muốn đẩy nhanh tốc độ thắt chặt, Fed có thể tăng 25 điểm cơ bản tại nhiều cuộc họp liên tiếp. Cách này có khả năng được ưu tiên hơn một đợt tăng lớn bất thường.

Bảng Anh giao dịch gần đáy một năm so với USD, ở mức 1,3105 USD. Đồng euro cũng quanh mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025 và được giao dịch ở mức 1,0961 USD.

Đồng yen tăng 0,6% so với USD, lên 158,78 yen đổi 1 USD. Đồng tiền Nhật Bản hướng tới mức tăng nhẹ trong tuần, sau ba tuần giảm liên tiếp khiến tỷ giá tiến sát ngưỡng quan trọng 160 yen/USD.

Lạm phát lõi hằng năm của Nhật Bản tăng lên 2,2% trong tháng 10 và vượt mục tiêu 2% tháng thứ hai liên tiếp. Áp lực giá lan rộng củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ sớm nâng lãi suất.

Capital Economics nhận định đà suy yếu gần đây của đồng yen khó kéo dài. Khi kỳ vọng lạm phát dài hạn đã quanh mục tiêu, phần lớn mức tăng tiếp theo của lợi suất Nhật Bản sẽ đến từ lợi suất thực.

Capital Economics cũng dự báo lợi suất trái phiếu Mỹ sẽ giảm, qua đó hỗ trợ đồng yen. Ông Turner cho rằng việc nhà đầu tư rút khỏi các giao dịch chênh lệch lãi suất cũng có thể tạo thêm lực đỡ nhẹ cho đồng tiền Nhật Bản.