Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 24 USD/tấn (-0,79%) còn 2.998 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2027 giảm mạnh 97 USD/tấn (-3,26%) xuống 2.881 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 76 USD/tấn (-2,58%) xuống 2.865 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 68-73 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 7,2 US cent/pound (-2,55%) xuống 274,85 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2027 giảm 7,5 US cent/pound (-2,72%) xuống 268,5 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2027 giá giảm 6,1 US cent/pound (-2,27%) xuống 262,1 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 3,75-4,7 US cent/pound.

Robusta chịu áp lực do triển vọng nguồn cung được cải thiện, sau khi Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (Vicofa) hôm thứ Hai 16/11 dự báo sản lượng cà phê robusta của Việt Nam trong niên vụ 2026/27 sẽ tăng lên 2,1 triệu tấn, cao hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam là nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới.

Reuters dẫn lời các nhà giao dịch cho biết, lượng cà phê mới thu hoạch từ Việt Nam, nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới, bắt đầu được đưa ra thị trường nhiều hơn và dự kiến sẽ tiếp tục tăng tốc vào cuối tháng này cũng như trong đầu tháng 12.

Theo một thương nhân tại TP.HCM, kỳ vọng nguồn cung cà phê toàn cầu gia tăng đang gây sức ép lên giá, trong bối cảnh vụ thu hoạch tại Việt Nam đang diễn ra và đồng nội tệ real Brazil suy yếu khuyến khích các nhà xuất khẩu nước này đẩy mạnh bán hàng.

Hoạt động bán ra của các quỹ tiếp tục gây sức ép lên giá robusta. Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT) công bố hôm thứ Sáu 20/11 cho thấy, các quỹ đã tăng thêm 9.676 vị thế bán khống cà phê robusta trên ICE trong tuần kết thúc ngày 17/11, đưa vị thế bán ròng lên 24.069 hợp đồng, mức cao nhất trong gần 4 năm.

Đồng nội tệ real Brazil suy yếu cũng là yếu tố bất lợi đối với giá cà phê, sau khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng so với USD vào thứ Năm 18/11. Đồng nội tệ yếu khuyến khích các nhà xuất khẩu Brazil bán ra nhiều cà phê hơn, bởi họ có thể thu về nhiều USD hơn từ mỗi đơn hàng.

Tồn kho arabica của ICE đã có xu hướng giảm trong tám tháng qua và xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 186.414 bao vào thứ Hai, một yếu tố hỗ trợ giá. Mặc dù cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho của ICE, lượng hàng này vẫn chưa được phản ánh đáng kể trong số liệu tồn kho được ICE chứng nhận.

Trong khi đó, tồn kho robusta của ICE đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, đạt mức cao nhất trong 1,25 năm với 6.809 lô vào ngày 29/10. Tuy nhiên, lượng tồn kho này gần đây đã giảm trở lại, xuống mức thấp nhất trong một tháng, còn 5.776 lô hôm thứ Sáu 19/11.

Trong khi cà phê Việt Nam bước vào mùa thu hoạch, triển vọng sản lượng tại các nước sản xuất cà phê chủ chốt khác trên thế giới lại có những diễn biến khác nhau.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê Indonesia trong niên vụ 2026/27 giảm 8%, xuống còn 11,35 triệu bao loại 60 kg, chủ yếu do mưa nhiều trong giai đoạn cây ra hoa làm suy giảm năng suất robusta.

Theo đó, sản lượng cà phê robusta sẽ giảm xuống còn 10 triệu bao, từ mức 11 triệu bao của niên vụ trước, trong khi đó, sản lượng cà phê arabica được dự báo đạt 1,35 triệu bao, giảm so với 1,37 triệu bao niên vụ trước.

Ở chiều ngược lại, USDA dự báo sản lượng cà phê Brazil trong niên vụ 2026/27 đạt mức kỷ lục 72,5 triệu bao, tăng khoảng 15% so với niên vụ trước. Sản lượng arabica được dự báo tăng mạnh, dù triển vọng robusta kém tích cực hơn do thời tiết bất lợi tại một số vùng trồng.

USDA nâng dự báo sản lượng cà phê arabica của Brazil lên 49,2 triệu bao, từ mức 47,5 triệu bao trước đó, tương đương mức tăng 29,5% so với niên vụ 2025/26, trong khi đó, lại hạ dự báo sản lượng cà phê robusta xuống 23,3 triệu bao, từ mức 24,4 triệu bao, do thời tiết bất lợi tại bang Espírito Santo.

Tại Colombia, USDA dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2026/27 tăng 5,9%, lên 13,4 triệu bao, nhờ điều kiện thời tiết được kỳ vọng trở lại bình thường sau những tác động bất lợi của El Niño trong niên vụ trước. Trong khi đó, sản lượng cà phê Ấn Độ được dự báo giảm nhẹ trong niên vụ 2026/2027, dự kiến đạt 6,17 triệu bao, thấp hơn một chút so với niên vụ trước.