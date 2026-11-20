Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có thể được vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề tối đa 200 triệu đồng/hộ, do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng thỏa thuận. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Chính phủ vừa ban hành chính sách tín dụng ưu đãi với nhiều mức vay và lãi suất hỗ trợ, tạo thêm nguồn lực để các hộ gia đình cải thiện điều kiện sống, phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao thu nhập tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2026-2030.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Nghị định số 416/2026/NĐ-CP ngày 19/11/2026 quy định về chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nghị định có hiệu lực ngay từ ngày ký 19/11/2026, quy định các chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, học nghề, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Hỗ trợ người dân ổn định nơi ở, có tư liệu sản xuất

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là chính sách cho vay hỗ trợ đất ở và nhà ở dành cho các hộ gia đình người dân tộc thiểu số; hộ gia đình người Kinh thuộc diện nghèo, cận nghèo đang sinh sống tại thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để được vay vốn, hộ gia đình phải cư trú tại địa phương nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định của pháp luật, đồng thời có tên trong danh sách được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thụ hưởng chính sách. Người đại diện hộ gia đình đứng ra vay vốn phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có phương án sử dụng vốn phù hợp với mục đích vay.

Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng thỏa thuận, nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/hộ đối với mỗi mục đích hỗ trợ đất ở hoặc nhà ở. Lãi suất cho vay được áp dụng ở mức 3%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Bên cạnh hỗ trợ điều kiện an cư, Nghị định dành chính sách tín dụng riêng cho các hộ gia đình làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp không có đất sản xuất hoặc thiếu từ 50% đất sản xuất trở lên theo quy định của địa phương.

Đối tượng vay vốn phải đáp ứng các điều kiện về cư trú, có tên trong danh sách được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có phương án sử dụng vốn phù hợp. Đại diện hộ gia đình vay vốn cũng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định.

Đối với nhu cầu học nghề, mức cho vay được áp dụng theo chính sách tín dụng dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi đó, khoản vay hỗ trợ đất sản xuất và chuyển đổi nghề có mức tối đa 200 triệu đồng/hộ, do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng thỏa thuận.

Lãi suất của nhóm chính sách này bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ. Trường hợp phát sinh nợ quá hạn, lãi suất được tính bằng 130% lãi suất cho vay.

Ưu tiên nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Không chỉ tập trung vào nhu cầu thiết yếu của các hộ gia đình, Nghị định 416/2026/NĐ-CP còn mở rộng đối tượng tiếp cận tín dụng ưu đãi nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đối tượng được vay vốn bao gồm hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa bàn; doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh hoạt động hợp pháp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đối với hộ gia đình, người vay phải đáp ứng điều kiện cư trú tại địa phương nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và phương án sử dụng vốn phù hợp với mục đích vay.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, điều kiện đặt ra là phải được thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt động hợp pháp tại địa bàn và có phương án sử dụng vốn phù hợp.

Đáng chú ý, Nghị định quy định thứ tự ưu tiên vay vốn đối với doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, có hợp đồng liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Quy định này hướng nguồn tín dụng ưu đãi không chỉ đến nhu cầu vốn trước mắt mà còn khuyến khích các mô hình sản xuất có ứng dụng công nghệ, tăng cường liên kết giữa sản xuất và thị trường tiêu thụ. Qua đó, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao năng lực hoạt động, mở rộng quy mô và phát triển ổn định hơn.

Về hạn mức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 10 tỷ đồng/cơ sở; đối với hộ gia đình, mức vay tối đa là 200 triệu đồng/hộ. Lãi suất cho vay bằng lãi suất áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Với các nhóm chính sách được thiết kế theo từng nhu cầu cụ thể, Nghị định 416/2026/NĐ-CP tạo thêm kênh huy động nguồn lực để hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ổn định cuộc sống, tiếp cận cơ hội học nghề, chuyển đổi sinh kế và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Việc triển khai chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội cũng góp phần đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, tạo điều kiện để người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương, từng bước cải thiện thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững tại khu vực này./.