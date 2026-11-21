Hơn 1 tháng nay, mỗi ngày, chị Lê Thị Hoa (SN 1995, trú xã Hương Khê) đều bắt chuyến xe đưa đón công nhân của Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh từ nhà đến nhà máy tại phường Nam Hồng Lĩnh để làm việc. Chị Hoa là một trong gần 200 công nhân vừa được tuyển dụng vào công ty, hiện đang được đào tạo, hướng dẫn công việc để chuẩn bị cho kế hoạch khởi động nhà máy tại Hương Khê.

Chị Lê Thị Hoa quyết định về Hà Tĩnh sinh sống và làm việc sau nhiều năm xa quê.

Trước đó, chị Hoa có 6 năm cùng chồng làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh. Sau khi sinh con thứ hai, chị quyết định trở về quê sinh sống và tìm việc làm. Chồng chị cũng dự định trở về trong thời gian tới để ổn định cuộc sống gia đình. Qua giới thiệu của người quen, chị ứng tuyển và được nhận vào làm việc tại bộ phận quản lý chất lượng sản phẩm với mức lương 7 triệu đồng/tháng trong giai đoạn thử việc và đào tạo.

Chị Hoa chia sẻ: “Trước đây ở xa quê, mỗi lần con ốm đau hay gia đình có việc đều rất khó thu xếp. Nay được trở về quê làm việc, tôi vừa có thêm thời gian chăm sóc các con, vừa giảm được chi phí sinh hoạt. Công việc tại công ty cũng phù hợp, có chế độ đưa đón và được đào tạo thêm về chuyên môn. Tôi mong muốn gắn bó lâu dài để ổn định cuộc sống gia đình”.

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh hiện có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động.

Không chỉ thu hút lao động phổ thông, sự phát triển của Hà Tĩnh nói chung, khu kinh tế Vũng Áng nói riêng đang tạo ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực kỹ thuật, chuyên môn ở nhiều lĩnh vực.

Tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh năm 2024, anh Trương Huy Toàn (SN 2001, quê xã Toàn Lưu) ở lại thành phố, làm việc cho một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực vật liệu xây dựng với mức lương khá tốt. Tuy nhiên, sau gần 2 năm làm việc, nhận thấy quê hương đang có nhiều cơ hội phát triển phù hợp với chuyên môn và sở trường, giữa năm 2026, anh quyết định trở về Hà Tĩnh.

Anh Trương Huy Toàn đã có việc làm ổn định, phù hợp chuyên môn ở khu kinh tế Vũng Áng.

Qua ứng tuyển, anh Toàn được nhận vào làm kỹ sư tại Phòng Thí nghiệm của Xưởng Sản xuất phụ gia bê tông (Công ty TNHH Xử lý và tái chế tro xỉ Viết Hải). Ngoài mức lương từ 15-18 triệu đồng/tháng (tùy theo sản lượng của công ty), anh còn được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn, ở.

Anh Toàn chia sẻ: “Khi mới ra trường, tôi từng nghĩ sẽ ở lại thành phố lớn lập nghiệp, tuy nhiên, nhận thấy Hà Tĩnh ngày càng có nhiều cơ hội việc làm phù hợp, tôi quyết định trở về. May mắn là tôi tìm được công việc đúng chuyên môn, được lãnh đạo và đồng nghiệp hỗ trợ. Với sự phát triển của khu kinh tế Vũng Áng, nhu cầu xây dựng công nghiệp ngày càng tăng, tôi tin mình sẽ có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ ngay trên quê hương”.

Với sự hướng dẫn tận tình của anh chị em đồng nghiệp, anh Toàn (bên trái) nhanh chóng bắt nhịp công việc.

Được biết, từ đầu năm đến nay, nơi anh Toàn làm việc cũng đã tiếp nhận khoảng 30 lao động từ các tỉnh, thành phố trên cả nước trở về quê làm việc. Ông Đào Quang Song - Quản lý Xưởng Sản xuất phụ gia bê tông (Công ty TNHH Xử lý và tái chế tro xỉ Viết Hải) cho biết: “Những lao động từng làm việc ở các thành phố lớn thường có kinh nghiệm thực tiễn, ý thức kỷ luật và khả năng thích nghi khá tốt. Khi được hướng dẫn thêm về quy trình, yêu cầu kỹ thuật tại đơn vị, họ nhanh chóng bắt nhịp công việc. Hiện nay, chúng tôi vẫn tiếp tục tuyển dụng ở nhiều vị trí như lái xe, kỹ sư, với nhiều chế độ phúc lợi đảm bảo".

Câu chuyện của chị Hoa, anh Toàn cho thấy xu hướng dịch chuyển lao động đang có những thay đổi đáng chú ý. Nếu trước đây, nhiều người Hà Tĩnh phải rời quê đến các trung tâm công nghiệp, đô thị lớn để tìm kiếm việc làm thì nay, cùng với sự phát triển của kinh tế địa phương, ngày càng nhiều người có thêm lựa chọn trở về. Động lực không chỉ đến từ nhu cầu đoàn tụ gia đình mà còn từ khả năng tìm được công việc phù hợp, có thu nhập và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup tại KKT Vũng Áng đang giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh có gần 4.000 lao động Hà Tĩnh từ ngoại tỉnh và nước ngoài trở về làm việc. Trong đó, 2.936 người được ghi nhận qua khảo sát tại 122 doanh nghiệp có số lượng tuyển dụng lớn; số còn lại được kết nối thông qua các phiên giao dịch việc làm, mạng xã hội và hoạt động tuyển dụng trực tiếp của doanh nghiệp.

Sức hút của thị trường lao động Hà Tĩnh còn thể hiện qua nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng. Riêng tháng 11/2026, có 141 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với tổng nhu cầu 10.850 lao động. Mức lương được các doanh nghiệp công bố dao động từ 5 - 41 triệu đồng/người/tháng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh góp phần kết nối cung - cầu lao động.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn gồm: Công ty CP Sản xuất, đầu tư và phát triển Tương Lai (Nhà máy Sản xuất ô tô điện Vinfast Hà Tĩnh) với 2.600 lao động; Công ty CP Phát triển và đầu tư xây dựng Vincons 2.300 lao động; Công ty CP Đầu tư và thi công hạ tầng VinAlpha 600 lao động; Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh và Công ty CP May thể thao Nghi Xuân) mỗi đơn vị có nhu cầu tuyển dụng 500 lao động…

Sự trở về của người lao động xa quê không chỉ góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho quê hương mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường việc làm Hà Tĩnh. Để dòng lao động hồi hương trở thành xu hướng bền vững, điều quan trọng là các doanh nghiệp phải duy trì được việc làm ổn định, thu nhập tương xứng và cơ hội phát triển lâu dài, giúp người lao động yên tâm gắn bó.

Nhu cầu tuyển dụng lao động tại Hà Tĩnh đang tăng lên cả về số lượng và sự đa dạng ngành nghề, tập trung ở các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, cơ khí, điện, điện tử, chế biến, chế tạo và may mặc. Đáng chú ý, doanh nghiệp không chỉ cần lao động phổ thông mà còn có nhu cầu lớn về nhân lực kỹ thuật, quản lý và lao động có tay nghề. Đây là cơ hội để những người từng làm việc ở ngoại tỉnh trở về, phát huy kinh nghiệm, chuyên môn và tìm kiếm việc làm phù hợp ngay trên quê hương.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh