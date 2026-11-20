Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn. (Ảnh: Bùi Thái Bình)

Theo số liệu tổng hợp của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, trong cơ cấu nguồn thu của địa phương này, thu nội địa đạt 35.428 tỷ đồng, chiếm gần 59% tổng thu ngân sách. Đáng chú ý, thu từ tiền sử dụng đất đạt 13.878 tỷ đồng; các khoản thu nội địa khác đạt 21.550 tỷ đồng, chiếm gần 61% tổng thu nội địa. Kết quả này cho thấy nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực kinh tế tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cân đối ngân sách địa phương.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 24.983 tỷ đồng, vượt khoảng 35% dự toán, đóng góp hơn 41% tổng thu ngân sách trên địa bàn. Đây tiếp tục là một trong những nguồn thu chủ lực, góp phần đưa tổng thu ngân sách của tỉnh đạt mức kỷ lục. Năm 2026, Thanh Hóa đặt mục tiêu thu ngân sách 70.000 tỷ đồng. Như vậy, từ nay đến hết năm, tỉnh cần thu thêm 9.589 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Nguồn thu từ xuất nhập khẩu của Thanh Hóa vượt 35% dự toán. (Ảnh: Bùi Thái Bình)

Để khai thác hiệu quả các nguồn thu trong thời gian còn lại, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cơ quan hải quan bám sát diễn biến kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp lớn, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan, đồng thời thực hiện thu đúng, thu đủ các khoản phát sinh.

Ngành thuế tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng, kiểm soát nguồn thu từ các dự án mới đi vào hoạt động, tăng cường chống thất thu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Các xã, phường rà soát quỹ đất, tháo gỡ vướng mắc trong xác định giá khởi điểm, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.