Ngày 20-11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

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Theo số liệu đến ngày 23-10-2026, cả nước có 2.518.440 người nộp thuế thuộc diện ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Nhiều trường hợp đã ngừng kinh doanh nhưng vẫn còn nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp kéo dài qua nhiều năm.

Dự thảo đề xuất xóa các khoản nợ lệ phí môn bài phát sinh đến hết ngày 31-12-2025 đã được hạch toán trên hệ thống quản lý thuế, cùng tiền chậm nộp tương ứng. Đồng thời, xóa tiền chậm nộp lệ phí môn bài còn nợ tính đến ngày 21-11-2026.

Đối với lệ phí môn bài phát sinh đến hết năm 2025 nhưng chưa kê khai, chưa nộp và chưa được hạch toán trên hệ thống quản lý thuế, người nộp thuế thuộc diện áp dụng không phải kê khai, nộp và không bị tính tiền chậm nộp.

Riêng tiền chậm nộp của các khoản thuế khác chỉ được xem xét xóa khi người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nợ gốc và có hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận chậm nhất ngày 30-6-2028. Chính sách không áp dụng với các khoản nợ liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế và các vụ việc đang được thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

Theo dự thảo, tổng số nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp dự kiến được xử lý xóa khoảng 16.688 tỷ đồng.

Cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành chính sách đặc thù, đồng thời đề nghị có giải pháp kiểm soát chặt chẽ, tránh lợi dụng chính sách để trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Dự thảo Nghị quyết đề xuất có hiệu lực từ ngày 21-11-2026 đến hết ngày 30-6-2028.