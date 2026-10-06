Kết nối giá trị, lan tỏa thịnh vượng

Cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 700.000 lao động địa phương.

Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động thích ứng và linh hoạt trong đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, khu vực doanh nghiệp ngày càng khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế địa phương.

Minh chứng rõ nét là kết quả tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,5%/năm, cao hơn mức 7%/năm của giai đoạn 2016 - 2020 và mức bình quân 6,3%/năm của cả nước. Tiếp nối đà tăng trưởng, với GRDP đạt 10,52% năm 2025, kinh tế Đất Tổ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 10,01% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,48%, dịch vụ tăng 8,66%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,61%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,52%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,32%. Tổng vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 118,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8%. Những kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng, đưa Phú Thọ trở thành một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng hai con số, dẫn đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Đất Tổ còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động an sinh, vì cộng đồng. Với hơn 43.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh, khu vực kinh tế tư nhân đang tạo việc làm ổn định cho hơn 700.000 lao động trên địa bàn, góp phần bảo đảm sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Cùng với mở rộng sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và nâng cao thu nhập cho người lao động. Mức lương bình quân tại các khu công nghiệp đạt gần 9 triệu đồng/người/tháng, góp phần ổn định cuộc sống, tạo động lực để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn tiếp tục được cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Hằng năm, thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh và Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Nguồn lực này được sử dụng để xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và đầu tư nâng cấp hạ tầng nông thôn, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Lãnh đạo Công ty Toyota Việt Nam trồng cây xanh tại phường Phúc Yên.

Đại diện Công ty Toyota Việt Nam chia sẻ, trong chiến lược phát triển bền vững, Toyota luôn hướng tới mục tiêu đồng hành, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Từ khi thành lập đến nay, Toyota Việt Nam đã đóng góp hơn 15,4 tỷ USD vào ngân sách Nhà nước; riêng 6 tháng đầu năm 2026, số nộp ngân sách đạt hơn 482 triệu USD.

Bên cạnh thực hiện nghĩa vụ tài chính, Toyota Việt Nam thường xuyên triển khai các hoạt động vì cộng đồng trên nhiều lĩnh vực như bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa và giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Thực tiễn cho thấy, sự gắn kết giữa phát triển kinh tế và trách nhiệm xã hội đang tạo nên những giá trị bền vững cho cộng đồng. Khi doanh nghiệp phát triển, không chỉ tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách mà còn góp phần huy động các nguồn lực xã hội, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển địa phương.

Tiếp nối hành trình “Kết nối giá trị, lan tỏa thịnh vượng”, với sự đồng hành, hỗ trợ và kiến tạo của chính quyền cùng khát vọng vươn lên, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Đất Tổ được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy nội lực, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đưa Phú Thọ vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới.