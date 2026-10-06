Hollywood xuất hiện 'gã khổng lồ' mới sau thương vụ 81 tỷ USD

Thương vụ đưa các thương hiệu đình đám như HBO Max, CNN, CBS, Paramount+, cùng các loạt phim Harry Potter, Top Gun và The Godfather về dưới một mái nhà.

Sau sáp nhập, tập đoàn mới tiếp tục mang tên Skydance, dưới sự điều hành của tỷ phú David Ellison và đồng Giám đốc điều hành (CEO) Ynon Kreiz. Nếu tính cả khoản nợ của Warner Bros. Discovery, giá trị thương vụ lên tới gần 111 tỷ USD.

Thương vụ khép lại sau gần một năm tranh giành quyền kiểm soát Warner Bros. Discovery. Ban đầu, Warner Bros. Discovery đạt thỏa thuận về mảng hãng phim và dịch vụ phát trực tuyến với Netflix hồi tháng 12/2025. Tuy nhiên, Paramount sau đó đưa ra đề nghị thâu tóm toàn bộ công ty, trong đó có CNN và Discovery. Paramount cuối cùng nâng giá lên 31 USD/cổ phiếu, khiến Netflix rút khỏi cuộc đua. Hai bên ký thỏa thuận sáp nhập vào cuối tháng 2/2026.

Việc hình thành tập đoàn truyền thông khổng lồ này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại Hollywood. Hàng nghìn diễn viên, biên kịch, đạo diễn và các chuyên gia trong ngành cảnh báo thương vụ có thể làm giảm việc làm và thu hẹp lựa chọn của khán giả. Những người phản đối cũng lo ngại việc các hãng lớn tiếp tục hợp nhất sẽ làm gia tăng quyền lực của một số ít tập đoàn trong ngành điện ảnh và truyền thông.

Nguồn vốn cho thương vụ cũng thu hút sự chú ý. Paramount nhận hỗ trợ tài chính từ Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã cho phép các nhà đầu tư nước ngoài này sở hữu gián tiếp tới 100% cổ phần trong một số trường hợp, dù không có quyền biểu quyết. Một số nghị sĩ và quan chức chỉ trích quyết định này, cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn.

Thương vụ cũng đối mặt với các rào cản chống độc quyền. 12 bang của Mỹ từng khởi kiện nhằm ngăn sáp nhập, cho rằng tập đoàn mới có thể làm suy giảm cạnh tranh và hạn chế lựa chọn của người tiêu dùng. Các bên sau đó đạt thỏa thuận dàn xếp, trong đó có cam kết tăng sản xuất phim tại Mỹ trong 5 năm và lập quỹ hỗ trợ những lao động bị ảnh hưởng bởi quá trình sáp nhập.