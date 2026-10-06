Đảng ủy UBND tỉnh: Thống nhất nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Đại biểu dự Hội nghị.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm, Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP quý III của tỉnh tăng 13,96%, đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố; tính chung 9 tháng tăng 11,24%, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố và thứ nhất vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Đại biểu dự Hội nghị.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,23%; xuất khẩu đạt hơn 30,38 tỷ USD, tăng 28,24%. Công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực; tổng vốn FDI tăng thêm ước đạt hơn 8 tỷ USD.

Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc. 9 tháng, toàn tỉnh đón hơn 7,34 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 10.489 tỷ đồng. Chuyển đổi số có nhiều chuyển biến, 75/92 xã, phường đã đồng bộ dữ liệu đất đai lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai VNLIS, xếp thứ 2 toàn quốc. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; tai nạn giao thông giảm 34,33% số vụ so với cùng kỳ.

Tại Hội nghị, trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Theo đó, Ban Thường vụ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu GRDP năm 2026 đạt từ 11% trở lên; tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục đầu tư; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 25/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2026 - 2030; dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo về giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong giảng dạy các môn học liên quan năm 2026. Đồng thời trao đổi một số nội dung về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, chính sách bảo hiểm xã hội, công tác phụ nữ, đội ngũ trí thức và tổ chức xây dựng Đảng.

Các nội dung trình Hội nghị được thảo luận, thống nhất cao, tạo cơ sở tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy trong những tháng cuối năm.

*Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ 15 để quán triệt, triển khai nội dung một số văn bản mới trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Thế Mạnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương, gồm: Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 19/8/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 về phát triển vùng và không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 22/9/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới; cùng một số quy định, hướng dẫn mới về công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh cũng đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2026.

Đại biểu thảo luận cho ý kiến đối với các dự thảo kế hoạch thực hiện một số nghị quyết của Trung ương về phát huy vai trò đội ngũ trí thức; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trên cơ sở thống nhất các nội dung, Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.