Đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở Sơn La

Hội nghị đối thoại với cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh phường Chiềng An, Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Hội nghị đối thoại được phường Chiềng An, tỉnh Sơn La, tổ chức nhằm tạo diễn đàn để cấp ủy, chính quyền trực tiếp lắng nghe, trao đổi và cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Qua đó, những vấn đề thuộc thẩm quyền được xác định hướng giải quyết, những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Trong 9 tháng đầu nặm, kinh tế-xã hội phường Chiềng An tiếp tục có những chuyển biến tích cực, với sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Phường hiện có 2.207,7ha cà-phê, sản lượng ước đạt 18.221,5 tấn; 1.330ha cà-phê được chứng nhận 4C, UTZ và 127ha đạt VietGAP.

Các đại biểu, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các sở, ngành tỉnh Sơn La dự hội nghị đối thoại với cấp ủy, chính quyền địa phương. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn không chỉ đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, đóng góp ngân sách mà còn tham gia xây dựng vùng nguyên liệu, thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản và các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, chỉnh trang đô thị.

Tại hội nghị, các kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, như tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn chất lượng; phát triển sản phẩm OCOP; đầu tư kết cấu hạ tầng, phòng đóng gói, bảo quản sản phẩm; cải cách thủ tục hành chính và xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường…

Hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham dự hội nghị đối thoại với cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung trao đổi, tháo gỡ khó khăn tại phường Chiềng An. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đối với các nội dung này, lãnh đạo phường Chiềng An cho biết sẽ chủ động rà soát nhu cầu sử dụng đất, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo quy định; hỗ trợ tiếp cận các chương trình, chính sách về chứng nhận chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng sản phẩm OCOP và phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến. Phường cũng tiếp tục phối hợp giới thiệu mặt bằng phù hợp, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về đất đai, thương mại, dịch vụ theo quy định.

Hộ kinh doanh Lèo Thị Vinh, bản Cá, phường Chiềng An, đại diện cho 4 hộ kinh doanh phát biểu ý kiến. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Cải cách thủ tục hành chính được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong 9 tháng, phường Chiềng An đã tiếp nhận, giải quyết 2.802 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 96,3%, số hóa hồ sơ đạt 100%.

Phường Chiềng An cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, không để hồ sơ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị trễ hạn.

Bà Tòng Thị Hiên, hộ kinh doanh tại bản Cọ, phát biểu ý kiến về việc xây dựng chợ trên địa bàn. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Theo lãnh đạo Đảng ủy phường Chiềng An, đối thoại chỉ thực sự hiệu quả khi những ý kiến được lắng nghe được chuyển thành hành động cụ thể. Ủy ban nhân dân phường được yêu cầu phân loại rõ từng nội dung, xác định trách nhiệm và tiến độ giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Lãnh đạo phường Chiềng An trực tiếp giải đáp những ý kiến, kiến nghị tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Ông Cà Văn Danh, Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Phiêng Tam cho biết: Qua đối thoại, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh có thêm kênh phản ánh trực tiếp khó khăn, được hướng dẫn cụ thể hơn về cơ chế, chính sách và thủ tục; đồng thời giúp chính quyền nắm sát thực tế, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị đối thoại với cấp ủy, chính quyền địa phương, có rất nhiều ý kiến trao đổi nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Phường Chiềng An cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới quản trị, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chiềng An tặng giấy khen cho 5 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.