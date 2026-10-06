Nghệ An biểu dương 130 điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của Hội cho các hội viên có thành tích xuất sắc. (Ảnh: PQ)

Báo cáo tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025 của Hội Nông dân tỉnh cho thấy, phong trào đã phát triển cả về số lượng, quy mô, chất lượng và hiệu quả kinh tế-xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PQ)

Giai đoạn 2020-2025, bình quân hằng năm có gần 60% số hộ hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Chất lượng bình xét, công nhận ngày càng được nâng lên; nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, vốn hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

So với giai đoạn 2016-2020, số hộ có mức thu nhập từ 100-150 triệu đồng/người/năm tăng từ 5-7 lần. Thông qua phong trào, tư duy sản xuất của nông dân từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, chú trọng tiêu chuẩn, chất lượng, giá trị gia tăng và thị trường.

Bên cạnh đó, từ phong trào, nhiều nông dân giỏi đã trở thành những chủ thể OCOP, chủ doanh nghiệp, giám đốc hợp tác xã.

Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tích cực hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, trách nhiệm đóng góp với cộng đồng; phong trào “Viên gạch nghĩa tình nông dân”; phong trào “Ngân hàng bò giống”..., các câu lạc bộ nông dân giúp nhau phát triển kinh tế tạo việc làm tại chỗ cho hàng chục nghìn lao động nông thôn là những điểm sáng.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao giải cuộc thi “Nhà nông khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2026”. (Ảnh: PQ)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp Hội Nông dân, hơn 430.000 hội viên và đông đảo nông dân toàn tỉnh trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đồng thời chúc mừng 130 đại biểu tiêu biểu được tôn vinh.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh mong muốn sau hội nghị, các đại biểu tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, dẫn dắt cộng đồng cùng làm giàu; góp phần đưa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 phát triển mạnh mẽ, thực chất, góp phần xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.