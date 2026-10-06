'Bản lĩnh CEO': Câu chuyện từ khủng hoảng đến thương vụ 1,65 tỷ USD

Từ những bài toán về nhân sự, sản phẩm đến khủng hoảng tài chính, “Bản lĩnh CEO” đề cập những tình huống mà người điều hành khó tìm thấy câu trả lời có sẵn. (Nguồn: Alpha Books)

Tác phẩm đề cập những tình huống khó khăn mà người điều hành doanh nghiệp có thể phải đối mặt, từ dòng tiền cạn kiệt, sản phẩm gặp sự cố, nhân sự chủ chốt không còn phù hợp đến quyết định tái cấu trúc hoặc cắt giảm nhân sự.

Khác với nhiều tài liệu quản trị tập trung vào cách xây dựng một doanh nghiệp phát triển ổn định, tác giả Ben Horowitz đặt trọng tâm vào câu hỏi: Người lãnh đạo sẽ làm gì khi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch.

Theo đó, những bài toán khó nhất trong điều hành thường không có phương án tối ưu hay công thức có sẵn. CEO phải đưa ra quyết định trong điều kiện thông tin không đầy đủ, cân nhắc giữa nhiều lựa chọn và trực tiếp chịu trách nhiệm về hệ quả.

Nội dung cuốn sách được xây dựng từ chính kinh nghiệm điều hành của ông Horowitz. Ông từng đồng sáng lập Loudcloud, một công ty cung cấp dịch vụ hạ tầng Internet cho doanh nghiệp, trong thời kỳ bùng nổ của ngành công nghệ. Sau khi bong bóng dot-com sụp đổ, Loudcloud gặp khó khăn và phải tái cấu trúc hoạt động, chuyển trọng tâm sang phát triển phần mềm quản lý hạ tầng công nghệ và đổi tên thành Opsware.

Năm 2007, Tập đoàn công nghệ Hewlett-Packard (HP) của Mỹ mua lại Opsware với giá khoảng 1,65 tỷ USD. Những trải nghiệm trong quá trình xây dựng, tái cấu trúc và điều hành doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng là cơ sở để ông Horowitz phân tích cách các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định khi doanh nghiệp đối mặt với những tình huống khó khăn.

Bên cạnh chiến lược và tài chính, Bản lĩnh CEO đề cập áp lực tâm lý trong quá trình ra quyết định. Theo tác giả, CEO không chỉ phải xử lý thông tin bất lợi mà còn phải duy trì sự ổn định của tổ chức, tránh để áp lực cá nhân ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và điều hành.

Một nguyên tắc được tác giả nhấn mạnh là “People, Products, Profits - in that order”, có thể hiểu là “Con người, Sản phẩm, rồi mới đến Lợi nhuận”. Cuốn sách cho rằng việc đặt con người lên trước không đồng nghĩa với né tránh các quyết định nhân sự khó khăn. Ngược lại, người điều hành đôi khi phải thay thế nhân sự quản lý, điều chuyển công việc hoặc cắt giảm nhân sự để bảo đảm hoạt động chung của doanh nghiệp.

Tác giả cũng phân biệt giữa “CEO thời bình” và “CEO thời chiến”. Trong giai đoạn ổn định, người lãnh đạo có thể tập trung vào mở rộng quy mô, phân quyền và hoàn thiện quy trình. Khi doanh nghiệp đối mặt với khủng hoảng, phương thức điều hành cần chuyển sang ưu tiên nhiệm vụ sống còn, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và tập trung nguồn lực vào những vấn đề cấp thiết.

Thông qua các trường hợp thực tế, cuốn sách chỉ ra rằng năng lực lãnh đạo không chỉ thể hiện ở việc xây dựng chiến lược khi điều kiện thuận lợi, mà còn ở khả năng duy trì sự tỉnh táo, đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm khi doanh nghiệp đứng trước những lựa chọn khó khăn.