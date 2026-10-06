Sau nhiều lần bị giải chấp, Chủ tịch DIG đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu

Sơ đồ giá cổ phiếu DIG trên TradingView.

Ông Nguyễn Hùng Cường thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT DIG đã đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG nhằm mục đích nâng tỷ lệ sở hữu.

Nếu thành công, ông Cường sẽ tăng sở hữu từ 28,77 triệu cổ phiếu, chiếm 3,41% lên 33,77 triệu cổ phiếu, chiếm 4% vốn (tính trên tổng số 844,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp).

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 12/10 đến ngày 10/11.

Trước đó vào ngày 9/6 ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 958.600 cổ phiếu DIG. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu DIG do ông Chủ tịch HĐQT DIC Corp nắm giữ giảm từ gần 44,2 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 43,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,55% xuống 5,43%.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT, đồng thời là em gái của ông Nguyễn Hùng Cường, cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp 550.000 cổ phiếu DIG trong cùng ngày 9/6/2026. Qua đó giảm sở hữu từ hơn 10,2 triệu cổ phiếu, chiếm 1,29% xuống còn gần 9,7 triệu cổ phiếu, chiếm 1,22% vốn tại DIG.

Tương tự, cũng trong phiên ngày 9/6/2026, bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Nguyễn Hùng Cường cũng bị bán giải chấp 350.000 cổ phiếu DIG. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu DIG do bà Thành nắm giữ giảm xuống còn hơn 12,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,61% vốn.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu DIG mà gia đình Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường đã bị bán giải chấp trong phiên giao dịch ngày 9/6/2026 là 1.858.600 cổ phiếu.

Được biết, DIG đã phân phối 47.761.572 cổ phiếu cho 83.465 cổ đông và cổ phiếu lẻ được hủy bỏ là 24.299cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 09/09/2026): 844.192.763 cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ gần 8.442 tỷ đồng. Ngày giao dịch cổ phiếu phát hành thêm là trong tháng 10/2026.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, DIG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 737 tỷ đồng (cùng kỳ đạt hơn 425 tỷ đồng); trong kỳ công ty ghi nhận doanh thu tài chính tăng mạnh từ 34 tỷ lên gần 194 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng (cùng kỳ đạt hơn 28 tỷ đồng).