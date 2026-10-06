Xã Đa Phúc đẩy mạnh chuyển đổi số, ngay từ tuyến phố quê
Chuyển đổi số đang ngày càng hiện diện rõ nét trong đời sống, từ những hoạt động lớn đến những giao dịch rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Tại xã Đa Phúc, Hà Nội, việc thanh toán không dùng tiền mặt đang được triển khai ngay từ các tuyến phố, khu chợ với mục tiêu từng bước hình thành thói quen giao dịch số trong người dân và các hộ kinh doanh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-da-phuc-day-manh-chuyen-doi-so-ngay-tu-tuyen-pho-que-421114.htm