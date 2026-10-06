Đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm sử dụng

Mức thuế suất 0,2% được đề xuất áp dụng đối với đất bỏ hoang, đất chậm sử dụng hoặc chưa đưa vào sử dụng.

Tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Tài chính ngày 6/10, trả lời câu hỏi về đề xuất lần đầu đưa khái niệm “đất bỏ hoang” vào dự thảo quy định về thuế, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết việc đưa quy định về đất bỏ hoang, đất chậm sử dụng vào dự thảo Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (sửa đổi) nhằm thể chế hóa kịp thời các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong đó có Nghị quyết 18-NQ/TW về chính sách thuế đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng.

Theo dự thảo luật do Bộ Tài chính phối hợp xây dựng, mức thuế suất 0,2% được đề xuất áp dụng đối với đất bỏ hoang, đất chậm sử dụng hoặc chưa đưa vào sử dụng.

Ông Tuấn cho biết mức thuế suất này tương đương với thuế suất đang áp dụng đối với đất lấn, chiếm, đồng thời cao hơn đáng kể so với các mức thuế suất thông thường đối với đất phi nông nghiệp, hiện dao động từ 0,03% đến 0,15%.

Về tiêu chí xác định thế nào là “đất bỏ hoang” hay “đất chậm sử dụng”, đại diện Cục Chính sách thuế cho biết đây là nội dung được cơ quan quản lý đất đai quy định cụ thể.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng, quy định rõ các tiêu chí, khái niệm về đất bỏ hoang, đất chậm sử dụng trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

Trên cơ sở đó, trong dự thảo Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (sửa đổi), Bộ Tài chính quy định theo hướng dẫn chiếu trực tiếp các tiêu chí do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.

Khi các tiêu chí này được quy định chính thức, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào đó để xác định trường hợp thuộc diện đất bỏ hoang, chậm sử dụng hoặc chưa đưa vào sử dụng và thực hiện áp dụng mức thuế tương ứng.

Như vậy, mức thuế suất 0,2% hiện mới là đề xuất trong dự thảo luật. Việc xác định cụ thể trường hợp nào thuộc diện chịu mức thuế này sẽ phụ thuộc vào các tiêu chí được cơ quan quản lý đất đai quy định trong hệ thống pháp luật về đất đai.