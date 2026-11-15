Kanye West bị kiện

Theo Page Six, nghệ sĩ Chase Taylor vừa đệ đơn kiện Kanye West (49 tuổi), cùng các công ty liên quan, cáo buộc nam rapper có nhiều hành vi kinh doanh không công bằng và mang tính lừa dối trong quá trình thực hiện vở opera mang chủ đề Kinh Thánh Nebuchadnezzar vào năm 2019.

Trong đơn kiện nộp tại bang North Carolina hôm 11/11, Chase Taylor cho biết anh đã bay từ Bắc Carolina đến Wyoming để tập luyện, khoảng một tuần trước ngày biểu diễn. Tuy nhiên, khi có mặt, anh phát hiện dự án vẫn chưa hoàn thành.

Kanye West bị nghệ sĩ Chase Taylor đệ đơn kiện.

Theo lời Taylor, anh cùng những nghệ sĩ khác bị nhốt trong phòng nhạc của trường trung học Cody và được yêu cầu hoàn thiện phần âm nhạc để kịp biểu diễn tại Hollywood Bowl chỉ trong 4 ngày.

Đơn kiện nêu rõ: "Các bị đơn đã khóa cửa và yêu cầu Taylor làm việc cho đến khi vở opera hoàn thành".

Taylor cáo buộc Kanye West và những người liên quan đã hứa hẹn mức thù lao hấp dẫn, ghi nhận vai trò nhà sản xuất cùng cơ hội hợp tác trong tương lai để thuyết phục anh tiếp tục làm việc.

Nghệ sĩ này còn cho rằng Kanye West phớt lờ những yêu cầu mở cửa phòng, cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống và bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Đáng chú ý, Taylor cáo buộc nam rapper không thực sự tham gia đáng kể vào quá trình sáng tạo, thay vào đó chỉ đưa ra những chỉ dẫn mơ hồ.

Theo đơn kiện, Kanye West còn sắp xếp các buổi massage cá nhân ngay trong phòng tập, đồng thời tổ chức gặp gỡ người dân địa phương và báo chí.

Taylor cũng tố cáo rằng chỉ 1 ngày trước buổi diễn, Kanye West bất ngờ sa thải một nửa số vũ công với lý do có quá nhiều người da trắng, yêu cầu chỉnh sửa đáng kể nội dung và bổ sung phần nhạc synthesizer cho các ca khúc.

Ngoài điều kiện làm việc, Taylor cho biết anh từng được thông báo đây là dự án phi lợi nhuận phục vụ mục đích tôn giáo. Tuy nhiên, sau đó anh phát hiện ban tổ chức bán vé và cáo buộc Kanye West cùng các công ty liên quan thu lợi từ chương trình.

Taylor hiện yêu cầu bồi thường với các cáo buộc gian lận, giam giữ trái phép và hoạt động kinh doanh không công bằng. Anh cũng yêu cầu xác lập quyền tác giả và được chia lợi nhuận từ những ca khúc mà anh cho rằng đã sử dụng phần sáng tác, hòa âm của mình. Đại diện Kanye West chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Page Six.

Trước đó, nhạc sĩ Willie Alexander cũng từng kiện Kanye West với những cáo buộc tương tự liên quan đến quá trình thực hiện opera tại Wyoming. Vụ kiện hiện vẫn đang được giải quyết.

Trước đó, nhạc sĩ Willie Alexander cũng từng kiện Kanye West với những cáo buộc tương tự liên quan đến quá trình thực hiện opera tại Wyoming.

Ngoài ra, Kanye West còn đối mặt với các thủ tục pháp lý liên quan đến vụ kiện tập thể về điều kiện lao động và tiền lương. Năm 2025, hàng trăm nghệ sĩ cùng nhân viên đã được chấp thuận khoản dàn xếp trị giá 1,35 triệu USD.

Những cáo buộc mới tiếp tục khiến các vấn đề pháp lý liên quan đến Kanye West thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, các nội dung trong đơn kiện của Chase Taylor hiện vẫn là cáo buộc từ một phía và chưa có kết luận cuối cùng của tòa án.