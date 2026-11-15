Mua Toyota Camry 6 ngày đã phải quay lại đại lý chờ sửa chữa, khách kiện hãng xe

Theo Top Class Actions, trang thông tin chuyên sâu về các vụ việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Mỹ, ông Michael Jaffeo - một khách hàng mua Toyota Camry 2026 tại Mỹ đã đệ đơn kiện hai công ty gồm Công ty Kinh doanh và Phân phối Toyota tại Mỹ và Công ty Kỹ thuật và Sản xuất Toyota Bắc Mỹ, với cáo buộc bán ô tô hybrid có lỗi kỹ thuật nhưng không thông báo đầy đủ cho khách hàng.

Đơn kiện được nộp ngày 4/11/2026 tại tòa án bang Illinois, sau đó vụ việc được chuyển lên tòa án liên bang.

Mua Toyota Camry mới nhưng phải để tại đại lý 6 tháng chờ sửa chữa

Theo nội dung đơn kiện, ông Michael Jaffe mua một chiếc Toyota Camry 2026 mới vào tháng 12/2025. Tuy nhiên, chỉ 6 ngày sau khi mua, chiếc xe đã nằm trong danh sách triệu hồi do lỗi liên quan đến bộ biến tần của hệ thống hybrid.

Nguyên đơn cáo buộc Toyota đã biết về lỗi kỹ thuật từ tháng 11/2025 nhưng không thông báo cho người tiêu dùng, đồng thời vẫn cho phép các đại lý tiếp tục bán những chiếc xe có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Sau khi nhận được thông báo triệu hồi, ông Jaffe đưa chiếc Camry đến đại lý Toyota. Tuy nhiên, chiếc xe phải nằm tại bãi đỗ của đại lý trong gần 6 tháng trước khi được Toyota tìm cách sửa chữa.

Trong thời gian này, ông không thể sử dụng chiếc xe mới mua và phải dùng phương tiện được cho mượn để đi lại. Theo đơn kiện, đến tháng 8/2026, ông Jaffe mới có thể sử dụng lại chiếc Camry.

Người đàn ông này cho rằng việc xe phải nằm tại đại lý trong thời gian dài khiến ông mất quyền sử dụng tài sản, đồng thời làm giảm giá trị phương tiện. Xe cũng có nguy cơ xuống cấp do chịu tác động của thời tiết và không được sử dụng thường xuyên.

Trong đơn kiện, ông Jaffe cáo buộc Toyota không công bố đầy đủ thông tin về lỗi kỹ thuật trước khi bán xe, vi phạm các quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nguyên đơn đề nghị tòa án công nhận vụ việc là một vụ kiện tập thể, đồng thời yêu cầu Toyota bồi thường thiệt hại, thanh toán chi phí pháp lý và các khoản chi phí liên quan.

Mẫu Toyota Camry 2026. Ảnh: Toyota

Hơn 55.000 xe Toyota hybrid bị triệu hồi vì lỗi gì?

Vụ kiện liên quan đến đợt triệu hồi 55.405 xe Toyota được công bố ngày 16/12/2025, trong đó có các mẫu Camry và Corolla Cross Hybrid thuộc những đời xe bị ảnh hưởng.

Theo nội dung đơn kiện, lỗi phát sinh từ quá trình lắp ráp bộ biến tần của hệ thống hybrid. Một bu lông tại bộ phận này không được siết đúng lực theo yêu cầu kỹ thuật, dẫn đến nguy cơ bị lỏng hoặc bung ra trong quá trình sử dụng.

Bộ biến tần là thành phần quan trọng trong hệ thống truyền động hybrid, có nhiệm vụ chuyển đổi dòng điện để cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện.

Nếu bu lông bị lỏng hoặc rời khỏi vị trí lắp đặt, hệ thống có thể xảy ra sự cố điện, khiến xe không thể khởi động hoặc mất công suất khi đang vận hành. Trong một số trường hợp, lỗi còn có nguy cơ gây đoản mạch, cháy xe hoặc làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đáng chú ý, tại thời điểm Toyota công bố triệu hồi vào tháng 12/2025, hãng chưa có ngay phương án khắc phục. Theo đơn kiện, phải đến tháng 6/2026, tức khoảng 6 tháng sau thông báo triệu hồi, giải pháp sửa chữa mới được đưa ra.

Theo hồ sơ Toyota gửi Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), một bu lông bên trong bộ biến tần hybrid có thể không được siết đúng mô-men xoắn trong quá trình sản xuất, dẫn đến nguy cơ bị lỏng hoặc rơi ra. Sự cố có thể khiến xe mất công suất truyền động khi đang vận hành, làm tăng nguy cơ tai nạn. Bu lông bị lỏng cũng có thể gây đoản mạch, dẫn đến nguy cơ cháy xe.

Trong khi đó, theo hồ sơ triệu hồi gửi Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), các xe thuộc diện ảnh hưởng gồm Toyota Camry Hybrid được sản xuất từ ngày 26/8 đến 18/11/2025, Toyota Corolla Cross Hybrid được sản xuất từ ngày 27/8 đến 25/11/2025. Hồ sơ cho thấy Toyota đã nhận được báo cáo về lỗi này từ đầu tháng 11/2025. Đến ngày 10/12/2025, hãng ghi nhận 34 báo cáo kỹ thuật và 15 yêu cầu bảo hành tại Mỹ có liên quan hoặc nghi liên quan, trước khi chính thức công bố triệu hồi.

Vụ kiện hiện được thụ lý tại Tòa án Liên bang khu vực phía Bắc bang Illinois, Mỹ.

Theo Top Class Actions/NHTSA

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