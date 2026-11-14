[Video] Khởi tố diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều bị can liên quan

Ngày 16/11 tới đây, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiến hành tuyên án sơ thẩm đối với 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm. Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, đây là vụ án đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô đặc biệt lớn, với thủ đoạn tinh vi, khiến nhiều gia đình khánh kiệt, nợ nần chồng chất.