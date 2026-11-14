[Video] Khởi tố diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều bị can liên quan
Tối 13/11, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Thành phố đã tập trung điều tra, mở rộng vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp (Hiệp đen), cùng đồng bọn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác có liên quan.
Theo kết quả điều tra, Trịnh Minh Tâm, nghệ danh Dương Chấn Huy tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe” nhằm quảng bá hình ảnh và hai ca khúc do mình sáng tác. Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm, còn gọi là Hào làm đạo diễn, cùng quyết định các khâu xây dựng ý tưởng, kịch bản, lựa chọn bối cảnh, trang phục, thiết bị và tổ chức quay, dựng phim.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-khoi-to-dien-vien-tan-bo-hoang-meo-cung-nhieu-bi-can-lien-quan-post1002634.html