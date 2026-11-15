Ca Sĩ Mặt Nạ tập 7: Anh Quân Idol và buitruonglinh lộ diện sau màn đối đầu

Tập 7 The Masked Singer Vietnam 2026 mang chủ đề “Phiên tòa bảo vệ danh tính”, với sự tham gia của hai khách mời Orange và JSOL trong vai trò công tố viên, đối đầu cùng hai luật sư Trấn Thành và Bích Phương. Trong đêm thi, bốn mascot bước vào vòng đối đầu 1:1 với luật chơi mới, đồng thời hai nhân vật phải dừng cuộc chơi và tiết lộ danh tính.

Mở màn chương trình là màn hòa giọng của CAO BỒI LANG, BÁO BERRY, KOALAOKE và CẬU TƯ LÀNH qua bản mashup Hôn Lễ Của Em và Ngày Em Đẹp Nhất. Đáng chú ý, CAO BỒI LANG lần đầu thể hiện bằng giọng hát thật, mang đến màu sắc khác biệt so với những lần xuất hiện trước. Trong khi đó, chất giọng của BÁO BERRY khiến JSOL liên tưởng đến Orange.

Sau phần trình diễn, Trấn Thành nhận xét ba mascot nam có quãng giọng và màu giọng tương đồng, trong khi BÁO BERRY gây ấn tượng bởi khả năng biến hóa linh hoạt. Bích Phương đặc biệt chú ý đến chất giọng nam cao của CAO BỒI LANG.

BÁO BERRY tự tin tuyên chiến, CAO BỒI LANG phải dừng cuộc chơi

Bước vào vòng đối đầu, các mascot lần lượt thể hiện mong muốn lựa chọn đối thủ. Nếu CAO BỒI LANG muốn chạm trán KOALAOKE, CẬU TƯ LÀNH lại thẳng thắn bày tỏ mong muốn tránh BÁO BERRY. Trái ngược với sự dè chừng của các đối thủ, BÁO BERRY tự tin tuyên bố sẵn sàng đối đầu với bất kỳ mascot nào.

Thông qua lượt bình chọn của khán giả, hai cặp đấu chính thức được xác định là BÁO BERRY - CAO BỒI LANG và KOALAOKE - CẬU TƯ LÀNH. Ở lượt đối đầu đầu tiên, CAO BỒI LANG lựa chọn mashup Còn Em Anh Bỏ Cho Ai và Sao Cũng Được, mang đến phần trình diễn Ballad giàu cảm xúc. Trấn Thành liên tưởng mascot đến Dũng Hà, JSOL dự đoán Tuấn Cry, còn Bích Phương nhận định đây có thể là một giọng ca đến từ Hà Nội.

Đối thủ của CAO BỒI LANG là BÁO BERRY với ca khúc Em Say Rồi. Ngay từ những câu hát đầu tiên, mascot đã phô diễn kỹ thuật bằng những đoạn chạy note ấn tượng. Trấn Thành đánh giá BÁO BERRY sở hữu khả năng cảm âm tự nhiên, biết phát huy thế mạnh đúng thời điểm mà không quá phụ thuộc vào kỹ thuật.

Orange và Bích Phương cũng dành lời khen cho cách lựa chọn ca khúc và khả năng giữ cảm xúc trong phần trình diễn. Kết quả, BÁO BERRY giành chiến thắng, đồng nghĩa CAO BỒI LANG phải tháo mặt nạ. Nhân vật được tiết lộ là ca sĩ Anh Quân Idol.

Sau khi lộ diện, Anh Quân Idol chia sẻ The Masked Singer Vietnam là sân khấu anh lựa chọn để đánh dấu sự trở lại với âm nhạc. Nam ca sĩ từng lo ngại khán giả nghĩ mình không còn hoạt động nghệ thuật. Thông qua chương trình, anh mong muốn giới thiệu những sản phẩm mới và tiếp tục cống hiến cho con đường đã chọn.

CẬU TƯ LÀNH chiến thắng, KOALAOKE lộ diện buitruonglinh

Ở cặp đấu còn lại, CẬU TƯ LÀNH mang đến Thành Phố Phiêu Bồng, sáng tác của Ân Nhi. Ca khúc khai thác những trăn trở của một người đàn ông trước trách nhiệm cuộc sống và những giới hạn trong tình yêu. Khác với màu sắc tình ca ở các vòng trước, mascot lần này thể hiện sự phóng khoáng qua lựa chọn Pop Rock pha Country.

Trong khi đó, KOALAOKE lựa chọn Lênh Đênh, một sáng tác do chính mascot thực hiện. Ca khúc ban đầu gợi ra câu chuyện tình yêu hạnh phúc, nhưng sau đó được hé lộ là lời tự sự về một mối tình tan vỡ và cảm giác chơi vơi khi theo đuổi đam mê. Sự chuyển biến trong màu sắc âm nhạc giúp KOALAOKE nhận được nhiều lời khen từ ban cố vấn.

Dù vậy, chiến thắng cuối cùng thuộc về CẬU TƯ LÀNH. KOALAOKE trở thành mascot tiếp theo phải dừng cuộc chơi và tháo mặt nạ, để lộ danh tính buitruonglinh. Sau khi được tiết lộ danh tính, nam ca sĩ đã chia sẻ một câu chuyện phía sau biệt danh “Vua kéo đàn”. Trước khi được biết đến với những ca khúc triệu lượt xem, nam ca sĩ từng chơi đàn tại các nhà hàng, tiệc cưới, thậm chí có những hôm vừa biểu diễn vừa phụ bưng món.

Được gia đình đầu tư học đàn từ nhỏ, buitruonglinh luôn trân trọng cơ hội gắn bó với âm nhạc. Anh cũng không ngại nhắc về những ngày tài khoản cạn tiền, phải đi bộ về nhà hay khoảng thời gian chật vật để theo đuổi đam mê. Nhìn lại hành trình đã qua, nam ca sĩ xem những khó khăn là động lực để thay đổi cuộc sống và xây dựng tương lai bằng âm nhạc. Với anh, mỗi sân khấu đều là cơ hội đáng quý để tiếp tục cống hiến.