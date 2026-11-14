Hoàng Thùy Linh đồng hành cùng giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026

Sau gần 10 năm làm nghề với nhiều thăng trầm, từng đối diện với nhận xét “hết thời”, diễn viên Lãnh Thanh cho biết anh vẫn đang trên hành trình tìm kiếm thành công mang dấu ấn riêng. Với vai Văn trong phim "Bò sữa bay", nam diễn viên tiếp tục thử sức với một nhân vật có nội tâm phức tạp, nhiều tham vọng và những lựa chọn đầy giằng xé.