Hoàng Thùy Linh đồng hành cùng giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026
Ngày 14/11, Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026 khởi động. Xem thước phim "Lễ hội Việt Nam" có ca sĩ Hoàng Thùy Linh đồng hành, CEO Bảo Hoàng chia sẻ anh rất ấn tượng vì series có nét tương đồng với những dự án văn hóa mà Miss Cosmo từng thực hiện. Từ sự đồng điệu này, nam CEO hài hước "manifest" rằng Miss Cosmo sẽ được vinh danh tại một hạng mục của giải thưởng trong tương lai.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hoang-thuy-linh-dong-hanh-cung-giai-thuong-tinh-hoa-viet-2026-post1894455.tpo