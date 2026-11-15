Dương Domic, Pháp Kiều cưỡi ngựa trên sân khấu khiến hàng vạn người ngỡ ngàng

Tối 14/11, concert Tinh hà say hi - Hẹn giữa tinh hà diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội thu hút đông đảo người hâm mộ. Đêm diễn thứ ba của chuỗi concert có gần 30 tiết mục, kết hợp những ca khúc quen thuộc từ chương trình với các phần biểu diễn solo.

Mở đầu chương trình, dàn nghệ sĩ dành thời gian giao lưu, chụp hình với khán giả.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc thay đổi bản phối, bổ sung những đoạn beat mới cho nhiều ca khúc. Những điều chỉnh này mang đến cảm giác mới mẻ cho các tiết mục vốn đã quen thuộc với người hâm mộ, đồng thời tăng hiệu ứng khi biểu diễn trực tiếp.

Hệ thống LED lớn, hình ảnh rõ nét kết hợp hiệu ứng ánh sáng góp phần tạo nên phần nhìn bắt mắt. Nhịp độ chương trình được duy trì với các màn chuyển tiết mục và dẫn dắt nhanh gọn, hạn chế khoảng nghỉ kéo dài.

Ca khúc chủ đề Together We Shine đưa khán giả vào không gian của "tinh hà". Together We Shine được xây dựng theo màu sắc EDM pha hiphop.

Ê-kíp có nhiều thay đổi, bổ sung nội dung biểu diễn so với các đêm trước tại TPHCM, khiến khán giả bất ngờ và phấn khích.

Bản ballad 50 cuộc gọi nhỡ của CoolKid, Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ, Jaysonlei trong live stage 1 được tái hiện trên sân khấu. Sau tám giờ phát hành, 50 cuộc gọi nhỡ đứng top 1 video trending YouTube Việt Nam, là bài hát đầu tiên tại chương trình đạt vị trí này.

Im đợi người anh thương mang chất nhạc điện tử hiện đại, tiết tấu nhanh và có nhiều đoạn chuyển liên tục. Phần lời tiếng Việt được xây dựng theo hướng gần gũi, trong khi bản phối vẫn giữ không khí quốc tế của demo ban đầu. Tên bài hát cũng được ghép thành cụm IDNAT, tạo điểm nhận diện riêng cho tiết mục. Trong tiết mục này, Wren Evans, Thể Thiên, IVAN và CAPTAIN BOY tự đảm nhận toàn bộ phần hát, nhảy và tương tác trên sân khấu.

Màu sắc disco pha afrobeat trong màn trình diễn Dancin' My Way được dàn dựng công phu.

Sau hình bóng ấy của Dương Domic, Captain Boy, Cody Nam Võ và Jaysonlei nối tiếp chương trình. Dương Domic lựa chọn âm hưởng cung đình, bộ gõ và cách kể chuyện mang màu sắc dân gian, sau đó kết hợp với cấu trúc âm nhạc hiện đại. Sau hình bóng ấy cũng từng vươn lên vị trí Top 1 bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành trên YouTube Việt Nam.

﻿

Sân khấu Thêu hoa dệt gấm gây choáng ngợp. Đây là ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại, với nền tảng là dân ca Bắc Bộ. Bằng sự kết hợp của nhiều yếu tố truyền thống như hát xẩm, chèo, ca trù, bài hát lan tỏa thông điệp về sự vun đắp và se duyên kết nối tình yêu. Màn trình diễn lan tỏa bầu không khí trẩy hội, đậm đà bản sắc văn hóa Việt. Tinh thần của ca khúc cũng được nâng đỡ bởi sân khấu hoành tráng và hệ thống đường catwalk dài xuyên khu khán giả nối sân khấu chính với các sân khấu phụ.

Dương Domic gây chú ý khi xuất hiện trên lưng ngựa trong tiết mục Bad Night tại concert. Màn xuất hiện khác biệt của nam ca sĩ trở thành điểm nhấn thị giác, góp phần tăng tính trình diễn cho ca khúc. Bad Night là tiết mục của đội Dương Domic, với sự tham gia của Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương và Dang Hong Hai.

Xuyên suốt concert, thiết kế sân khấu đầy sáng tạo giúp các anh trai có thể di chuyển tới nhiều “tọa độ”, tương tác gần hơn với khán giả.

Đêm nhạc cũng cho thấy sự phân bổ tiết mục đa dạng giữa các nghệ sĩ.

Tinh hà say hi mang đến nhiều khác biệt trong cách xây dựng chương trình, quy mô dàn nghệ sĩ tham dự nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Chương trình không chỉ đánh dấu bước phát triển tiếp theo của IP giải trí thành công nhất trên thị trường, mà còn cho thấy cách DatVietVAC đang xây dựng một hệ sinh thái IP có khả năng phát triển dài hạn. Sau đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội, concert Tinh hà say hi nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả trên các diễn đàn, mạng xã hội.