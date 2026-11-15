Tóc Tiên 'đốt cháy' sân khấu, giành hạng 3 Eurovision Song Contest Asia 2026

Tối 14/11, Tóc Tiên chính thức bước lên sân khấu Chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 tại Thái Lan với ca khúc Em Tiên. Đảm nhận vị trí mở màn đêm thi, đại diện Việt Nam gây chú ý bằng màn trình diễn giàu năng lượng, kết hợp hát live và vũ đạo có cường độ cao. Đặc biệt, những đoạn lên nốt cao chắc khỏe tiếp tục cho thấy nội lực giọng hát cùng kinh nghiệm làm chủ sân khấu của nữ ca sĩ.

Trong suốt tiết mục, Tóc Tiên duy trì phong thái tự tin, liên tục thực hiện những động tác vũ đạo dứt khoát bên cạnh dàn vũ công. Dù phải di chuyển với cường độ cao, giọng hát của nữ ca sĩ vẫn giữ được độ ổn định. Những nốt highnote ở phần cao trào trở thành điểm nhấn, giúp Em Tiên có thêm sức bật thay vì chỉ tập trung vào phần nhìn. Khả năng phối hợp giữa giọng hát và trình diễn cũng là lợi thế được Tóc Tiên phát huy trong lần xuất hiện này.

Đáng chú ý, phiên bản Em Tiên tại cuộc thi đã được điều chỉnh để tiếp cận khán giả quốc tế. Ca khúc được bổ sung phần lời tiếng Anh, đồng thời Tóc Tiên dành tặng khán giả nước chủ nhà một câu hát bằng tiếng Thái ở cuối tiết mục. Phần drop cũng được phát triển thành hai đoạn cao trào riêng biệt, tạo nhịp chuyển mới và duy trì không khí sôi động đến những giây cuối.

Không chỉ mang đến âm nhạc, Tóc Tiên còn đưa nhiều hình ảnh văn hóa Việt Nam lên sân khấu. Nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ trang phục trắng lấy cảm hứng từ hoa sen, với phần corset đính kết, cổ vai xòe rộng và tà voan dài phía sau. Ở đoạn cao trào, hình ảnh nón quai thao được đưa vào đội hình vũ công, tạo sự giao thoa giữa chất liệu truyền thống và không gian trình diễn hiện đại.

Khép lại đêm Chung kết, Tóc Tiên cùng Em Tiên giành hạng 3 chung cuộc với 164 điểm, đứng sau Philippines (211 điểm) và chủ nhà Thái Lan (170 điểm). Kết quả giúp đại diện Việt Nam góp mặt trong Top 3 của mùa giải Eurovision Song Contest Asia đầu tiên. Malaysia xếp thứ 4 với 152 điểm, tiếp theo là Lào (139 điểm) và Bhutan (126 điểm).

Với thành tích này, Tóc Tiên đã có màn chào sân đáng chú ý tại sân chơi âm nhạc quốc tế, đưa Em Tiên cùng những chất liệu văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả châu Á.