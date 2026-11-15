Ca sĩ Joe Jonas chia tay người đẹp kém 7 tuổi

Theo People, nam ca sĩ Joe Jonas (37 tuổi) và người mẫu Tatiana Gabriela (30 tuổi) đã kết thúc mối quan hệ tình cảm. Hiện tại, đại diện của cả hai vẫn giữ im lặng trước truyền thông. Trước đó, tạp chí Us Weekly là tờ báo đầu tiên đăng tải thông tin cặp đôi rạn nứt.

Chuyện tình cảm của Joe Jonas và người mẫu gốc Puerto Rico bắt đầu chớm nở từ cuối mùa hè năm 2025. Đến tháng 1, nguồn tin thân cận tiết lộ với People rằng cả hai thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò cà phê tại Los Angeles. Sau đó, mối quan hệ của cả hai dần tiến triển nghiêm túc hơn khi cặp đôi cùng nhau xuất hiện tại nhiều thành phố lớn như New York và Miami.

Joe Jonas và Tatiana Gabriela chia tay sau một năm hẹn hò. Ảnh: IGNV.

Ở thời điểm mặn nồng, nam ca sĩ sinh năm 1989 rất trân trọng bạn gái và dành cho cô biệt danh thân mật là “Tati”. Anh thậm chí tin tưởng để Tatiana tiếp xúc với hai con gái riêng của mình. Dù vậy, một nguồn tin khác cho biết Joe Jonas vẫn giữ tâm lý thận trọng và muốn tiến từng bước chậm rãi trong mối quan hệ này. Tháng 4 vừa qua, giọng ca Burnin’ Up mới chính thức công khai bạn gái trên Instagram thông qua loạt ảnh ghi lại chuyến du lịch cùng nhau tại quê nhà Puerto Rico của cô.

Trước khi đến với Tatiana Gabriela, Joe Jonas từng có cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm với nữ diễn viên Game of Thrones Sophie Turner (từ năm 2019 đến 2024). Cả hai có chung hai con gái là Willa (6 tuổi) và Delphine (4 tuổi).

Sau ly hôn, Joe Jonas từng thẳng thắn chia sẻ về nỗi sợ hãi và sự e dè khi bắt đầu lại chuyện tình cảm. Trong buổi giao lưu trên TalkShopLive vào tháng 5/2025, anh tiết lộ ca khúc Only Love được lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm hẹn hò sau đổ vỡ hôn nhân. "Tôi từng cảm thấy việc bắt đầu yêu lại thực sự đáng sợ và áp lực. Tình yêu có nhiều hình thái khác nhau và tôi đang trong hành trình khám phá lại điều đó", nam ca sĩ tâm sự.

Năm 2024, nam ca sĩ từng có thời gian hẹn hò nữ diễn viên Laila Abdallah, Stormi Bree.