Một quyết định đúng đắn của Hồng Đào

Hồng Đào là một trong những gương mặt gạo cội của nghệ thuật Việt Nam, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu lẫn màn ảnh rộng. Sinh năm 1962, nữ nghệ sĩ tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 và bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ đầu thập niên 1980. Thời trẻ, chị là gương mặt nổi bật của sân khấu kịch TP.HCM, từng có nhiều năm gắn bó với sân khấu 5B Võ Văn Tần và tạo nên sự kết hợp ăn ý cùng Hồng Vân.

Năm 1994, Hồng Đào sang Mỹ định cư, tiếp tục hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại. Chị từng kết hợp với nghệ sĩ Quang Minh trong nhiều chương trình hài, trở thành cặp đôi quen thuộc với khán giả trong và ngoài nước. Sau nhiều năm, nữ nghệ sĩ dần trở lại với điện ảnh Việt Nam, tham gia các tác phẩm như Thưa mẹ con đi, Ngôi nhà bươm bướm và series quốc tế Beef của Netflix.

Hồng Đào có quyết định đặc biệt khi đóng phim Ngày con còn mẹ. Ảnh: FBNV

Giai đoạn 2024-2026 chứng kiến sự xuất hiện liên tục của Hồng Đào trong nhiều dự án điện ảnh. Chị gây chú ý với vai bà Đào trong Mai, Mệ Bích trong Linh miêu: Quỷ nhập tràng, sau đó tiếp tục góp mặt trong Chị dâu, Mang mẹ đi bỏ, Cục vàng của ngoại và Chốt đơn. Đặc biệt, vai diễn người mẹ mắc bệnh Alzheimer trong Mang mẹ đi bỏ giúp nữ nghệ sĩ giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều vàng 2025.

Trong năm 2026, Hồng Đào tiếp tục hoạt động với hai dự án đáng chú ý là Lên hương và Ngày con còn mẹ. Ở tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, chị đảm nhận vai bà Tím, đóng cùng Phương Anh Đào. Bộ phim khai thác câu chuyện tình mẫu tử, sự thiên vị và những tổn thương trong gia đình, đồng thời đánh dấu dịp Hồng Đào và Phương Anh Đào tiếp tục kết hợp sau thành công của Mai.

Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn về Ngày con còn mẹ, Hồng Đào chia sẻ một quan điểm làm nghề khiến nhiều người chú ý. Theo nữ nghệ sĩ, diễn viên thường có tâm lý muốn giữ lại thật nhiều cảnh quay của mình, nhưng chị lại chủ động đề nghị đạo diễn cắt bỏ những phân đoạn quá dài. Hồng Đào cho rằng việc xuất hiện quá lâu trên màn ảnh chưa chắc mang lại hiệu quả, bởi cảnh quay chỉ nên được giữ lại khi thực sự cần thiết cho mạch phim.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ có phân đoạn chị quay đến chín phút nhưng khi lên phim chỉ còn khoảng hai, ba phút. Thay vì tiếc nuối công sức đã bỏ ra, Hồng Đào cảm thấy vui vì đạo diễn đã mạnh tay cắt gọn. Chị xem đó là cách giúp bản thân tránh việc xuất hiện dư thừa và giữ được sự vừa vặn cho nhân vật. Khi Vũ Ngọc Đãng nhận định một cảnh quay đã đủ, chị cũng tin tưởng vào quyết định của anh bởi đạo diễn là người trực tiếp theo dõi monitor, có khả năng quan sát tổng thể và đánh giá sự liền mạch của bộ phim.

Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím trong Ngày con còn mẹ.

Cách ứng xử này phần nào cho thấy sự điềm tĩnh của Hồng Đào sau nhiều thập niên hoạt động nghệ thuật. Với chị, thời lượng xuất hiện không phải thước đo giá trị của diễn viên hay vai diễn. Một phân đoạn ngắn nhưng đúng thời điểm, truyền tải trọn vẹn cảm xúc vẫn có thể tạo dấu ấn mạnh mẽ hơn những cảnh quay kéo dài nhưng thiếu cần thiết.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng của Hồng Đào cũng trải qua nhiều thay đổi. Nữ nghệ sĩ từng có cuộc hôn nhân kéo dài 24 năm với Quang Minh và có hai con gái. Sau khi xác nhận ly hôn vào năm 2019, chị chủ yếu sinh sống tại Mỹ, dành thời gian cho gia đình và tiếp tục công việc nghệ thuật ở Việt Nam. Năm 2023, Hồng Đào còn trải qua biến cố sức khỏe, phải phẫu thuật và tạm ngưng một số hoạt động để hồi phục.

Ở tuổi 64, Hồng Đào vẫn miệt mài đóng phim, sẵn sàng thử sức với nhiều dạng nhân vật. Quyết định chủ động đề nghị cắt bớt cảnh quay trong Ngày con còn mẹ không chỉ thể hiện sự tin tưởng dành cho đạo diễn mà còn phản ánh thái độ làm nghề đáng trân trọng. Sau hơn 40 năm, nữ nghệ sĩ hiểu rằng điều quan trọng không phải bản thân xuất hiện bao lâu, mà là vai diễn đóng góp được gì cho câu chuyện chung.