Han Ga In sau 8 năm vắng bóng: 'Diễn viên có thể bị AI thay thế'

Han Ga In là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh đình đám. Tuy nhiên, sau thời gian dài vắng bóng trong các dự án diễn xuất, người đẹp mới đây bất ngờ thổ lộ nỗi bất an về tương lai của nghề diễn trước sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, Han Ga In đăng tải video ghi lại chuyến ghé thăm phòng thu của nhà soạn nhạc Kim Hyung Suk. Tại đây, cả hai có cuộc trò chuyện xoay quanh nghệ thuật, sáng tạo trong thời đại AI và những thay đổi mà công nghệ mang đến cho ngành giải trí.

Han Ga In chia sẻ về nghệ thuật, sáng tạo trong thời đại AI.

Khi nghe Kim Hyung Suk đề cập đến việc nhiều sản phẩm âm nhạc do AI tạo ra đã có thể lọt vào những vị trí cao trên các bảng xếp hạng, Han Ga In không giấu được sự ngạc nhiên. Nữ diễn viên cho biết cô cũng thường xuyên bắt gặp những hình ảnh có ngoại hình vô cùng nổi bật trên Instagram. Ban đầu, cô tò mò về danh tính của những người này nhưng sau đó phát hiện họ thực chất là sản phẩm do AI tạo ra.

Han Ga In chia sẻ: "Bây giờ, khi nhìn Instagram, tôi thấy những người đẹp trai và xinh gái đến mức khó tin. Tôi tự hỏi người này là ai, nhưng khi tìm hiểu thì hóa ra đó là sản phẩm được tạo ra bằng AI".

Từ những trải nghiệm này, nữ diễn viên bắt đầu nghĩ đến khả năng những người mẫu và diễn viên thực thụ cũng có thể bị công nghệ thay thế trong tương lai. Cô thẳng thắn bày tỏ: "Tôi nghĩ sau này, ngay cả người mẫu hay diễn viên thực sự cũng có thể trở thành những nghề nghiệp bị thay thế. Tôi cảm thấy lo ngại trước nguy cơ này".

Chia sẻ của Han Ga In nhận được sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh cô đã có khoảng thời gian dài tạm ngừng diễn xuất. Năm 2012, nữ diễn viên từng tạo được tiếng vang lớn khi góp mặt trong bộ phim truyền hình Mặt trăng ôm mặt trời và tác phẩm điện ảnh Architecture 101. Đến năm 2018, cô trở lại màn ảnh nhỏ sau 6 năm vắng bóng với bộ phim Mistress. Tuy nhiên, kể từ đó, Han Ga In chưa có thêm vai chính truyền hình mới, khiến sự nghiệp diễn xuất của cô tiếp tục trải qua quãng nghỉ kéo dài.

Trước nỗi lo của đàn em, nhà soạn nhạc Kim Hyung Suk cho biết bản thân ông cũng từng cảm thấy bất an trước sự phát triển của AI. Tuy nhiên, ông cho rằng con người không thể ngăn cản sự tiến bộ của công nghệ mà cần học cách thích nghi. Ông ví sự thay đổi này giống như một con sóng lớn, thay vì lo lắng bản thân sẽ bị ướt khi sóng ập đến, mỗi người nên suy nghĩ cách lướt trên con sóng ấy.

Kim Hyung Suk cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thương hiệu cá nhân trong thời đại mới. Theo ông, AI có thể hỗ trợ con người thực hiện nhiều công việc mang tính kỹ thuật, nhưng kinh nghiệm, bản sắc và những giá trị riêng được tích lũy qua thời gian mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt.

Han Ga In đồng tình với quan điểm này và dành lời khen cho cách Kim Hyung Suk nhìn nhận sự thay đổi của thời đại.

Han Ga In vắng bóng trên màn ảnh suốt thời gian dài.

Bên cạnh sự nghiệp, Han Ga In hiện có cuộc sống gia đình viên mãn bên nam diễn viên Yeon Jung Hoon. Cặp đôi kết hôn năm 2005, có hai con gồm một trai và một gái. Những năm gần đây, nữ diễn viên tích cực chia sẻ cuộc sống thường ngày, chuyện chăm sóc con cái và những khoảnh khắc đời thường trên kênh YouTube cá nhân mang tên Tự do của Han Ga In, qua đó duy trì sự kết nối với khán giả dù không thường xuyên xuất hiện trong các dự án phim ảnh.