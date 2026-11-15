Lý Liên Kiệt sau tin lập di chúc, hé lộ mong muốn về tang lễ

Sau nhiều năm hạn chế xuất hiện trước công chúng, tài tử võ thuật Trung Quốc có những chuyển động đáng chú ý trong năm 2026. Tháng 2, Lý Liên Kiệt góp mặt trong Blades of the Guardians, dự án võ hiệp đánh dấu lần trở lại điện ảnh sau quãng thời gian dài vắng bóng. Phim do Viên Hòa Bình đạo diễn, có sự tham gia của Ngô Kinh và Tạ Đình Phong. Sự xuất hiện này cho thấy nam diễn viên chưa hoàn toàn khép lại cánh cửa với điện ảnh, dù không còn duy trì lịch làm việc dày đặc như thời kỳ đỉnh cao.

Ngày 5/5, hồi ký Beyond Life and Death: The Way of True Freedom của Lý Liên Kiệt được phát hành. Cuốn sách tập hợp những câu chuyện về tuổi thơ, con đường võ thuật, sự nghiệp điện ảnh, gia đình và hơn 30 năm tìm hiểu Phật giáo. Thay vì chỉ kể lại các vai diễn, ông chia sẻ những bài học cá nhân, cách đối diện nỗi sợ, mất mát và ý nghĩa của tự do nội tâm. Trong các cuộc phỏng vấn quảng bá sách, tài tử nhấn mạnh việc rèn luyện tinh thần quan trọng không kém chăm sóc thể chất.

Lý Liên Kiệt ở tuổi ngoài 60.

Định hướng này đã được Lý Liên Kiệt theo đuổi từ lâu. Năm 2004, khi nghỉ dưỡng tại Maldives cùng gia đình, ông trải qua trận sóng thần ở Ấn Độ Dương và suýt mất mạng. Trải nghiệm cận kề hiểm nguy khiến nam diễn viên nhìn nhận lại những ưu tiên trong cuộc sống, dành nhiều tâm sức hơn cho hoạt động cộng đồng và con đường tâm linh. Năm 2007, ông thành lập One Foundation, tổ chức hướng đến cứu trợ thiên tai và hỗ trợ các nhóm yếu thế.

Hiện nam diễn viên sinh sống tại Singapore, duy trì nhịp sống kín đáo bên vợ con. Lý Liên Kiệt dành thời gian thiền định, nghiên cứu Phật giáo và gặp gỡ các bậc thầy tâm linh. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2026, ông cho biết thường thiền khoảng một đến hai giờ vào buổi sáng, đồng thời chọn những hình thức vận động nhẹ như thái cực quyền và bóng bàn do ảnh hưởng từ chấn thương cũ.

Tháng 11 năm nay, hình ảnh Lý Liên Kiệt tham gia một hoạt động Phật giáo tại Bhutan tiếp tục thu hút sự chú ý. Theo truyền thông Singapore, tài tử còn trực tiếp hỗ trợ công việc tại địa điểm xây dựng 108 bảo tháp. Thay vì chỉ xuất hiện với tư cách khách mời, ông tham gia một số hoạt động tại đây, cho thấy sự gắn bó với đời sống tâm linh vẫn được duy trì.

Sức khỏe là vấn đề khiến công chúng quan tâm mỗi khi nhắc đến Lý Liên Kiệt. Ông từng công khai mắc cường giáp, gặp vấn đề ở cột sống và xương khớp sau nhiều năm tập luyện, thực hiện cảnh hành động. Tháng 8/2025, nam diễn viên chia sẻ việc phát hiện một khối u ở cổ và tiến hành phẫu thuật. Kết quả xác định đây là khối u lành tính. Sau ca mổ, ông nói về tính vô thường của cuộc sống và cách một trải nghiệm thực tế giúp bản thân thấu hiểu sâu sắc hơn những điều trước đó chỉ biết qua lý thuyết.

Vợ chồng Lý Liên Kiệt, Lợi Trí.

Về đời tư, Lý Liên Kiệt kết hôn với diễn viên Hoàng Thu Yến năm 1987 và có hai con gái. Sau khi cuộc hôn nhân đầu kết thúc, ông tái hôn với Lợi Trí vào năm 1999; cả hai có thêm hai con gái. Nam diễn viên từng nhắc đến sự đồng hành của vợ và các con trong những giai đoạn khó khăn, đặc biệt khi sức khỏe gặp vấn đề. Gia đình cũng là lý do khiến ông chủ động giảm bớt công việc để có thêm thời gian bên người thân.

Cuối năm 2023, Lý Liên Kiệt thông báo đã lập di chúc, chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra khi sức khỏe ngày càng suy giảm. Theo một số nguồn tin, toàn bộ tài sản của nam diễn viên được cho là sẽ để lại cho bà xã Lợi Trí. Ở tuổi 63, tài tử không còn quá coi trọng hào quang showbiz mà mong muốn lớn nhất là các con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Ông cũng từng bày tỏ nguyện vọng tổ chức tang lễ đơn giản, kín đáo nếu ngày đó đến.

Sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, Lý Liên Kiệt học võ từ nhỏ, từng là thành viên đội wushu Bắc Kinh và đạt nhiều thành tích thi đấu. Vai diễn trong Thiếu Lâm Tự mở đường để ông bước vào điện ảnh. Sau đó, tài tử ghi dấu ấn với loạt phim Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, Tinh Võ Anh Hùng và Hoắc Nguyên Giáp. Ông tiếp tục mở rộng tên tuổi tại Hollywood qua Vũ khí tối thượng 4, Romeo phải chết, Nụ hôn của rồng và Biệt đội đánh thuê.

Từ ngôi sao hành động gắn với những cảnh quay nguy hiểm, Lý Liên Kiệt đang lựa chọn cách xuất hiện khác trước công chúng. Phim mới, hồi ký và các hoạt động tâm linh cho thấy ông vẫn kết nối với khán giả, nhưng theo nhịp độ riêng.