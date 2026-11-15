24 Anh trai hội tụ trong đêm nhạc bùng nổ tại 'Tinh hà Say hi' concert

Tối 14/11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, "Tinh hà Say hi concert - Hẹn giữa Tinh hà" diễn ra đêm 3 với sự góp mặt của 24 Anh trai. Bên cạnh những tiết mục quen thuộc từng tạo dấu ấn, đêm diễn mang đến nhiều bất ngờ trong dàn dựng, sân khấu solo của Best 5, các màn giao lưu trực tiếp và những khoảnh khắc giàu cảm xúc giữa nghệ sĩ với người hâm mộ.

Khác với cách mở màn thông thường, concert gây ấn tượng ngay từ những phút đầu tiên bằng màn xuất hiện của 24 Anh trai cùng bản mashup 16 ca khúc solo và nhóm. Những giai điệu quen thuộc được kết nối trong một bản phối đặc biệt, tạo nên màn chào sân sôi động trước khi các nghệ sĩ bước vào những phần trình diễn chính.

Chương trình mang đến không khí âm nhạc sôi động với nhiều điểm nhấn mới trong dàn dựng, sân khấu solo của Best 5. Ảnh: BTC

Tiếp nối là ca khúc chủ đề “Together we shine”, chính thức khởi động đêm nhạc. Hàng nghìn khán giả đồng loạt giơ cao lightstick, thắp sáng không gian bằng sắc tím đặc trưng, tạo nên hình ảnh bầu trời sao rực rỡ, đúng với tinh thần “Hẹn giữa tinh hà”.

Trong suốt chương trình, hàng loạt ca khúc từng được khán giả yêu thích như “Xoay vòng”, “50 cuộc gọi nhỡ”, “IDNAT (Im đợi người anh thương)”, “Secret”, “MVP”, “Thêu hoa dệt gấm”, “Trễ giờ cơm”, “Laviem", “Thế giới của anh”, “Sau hình bóng ấy”... lần lượt được tái hiện. Các tiết mục không chỉ giữ lại những dấu ấn quen thuộc mà còn được làm mới bằng cách phối khí, dàn dựng và hiệu ứng sân khấu.

Đáng chú ý, “Xoay vòng” trở thành một trong những điểm nhấn khi có sự xuất hiện của 4 mascot gắn liền với các nghệ sĩ, cùng màn pháo giấy phủ kín không gian biểu diễn. Trong khi đó, “MVP” được làm mới phần intro bằng tiếng piano do Wren Evans trực tiếp thể hiện, kết hợp cùng phần dance break với tạo hình đồng bộ trong trang phục đen. “IDNAT” cũng gây bất ngờ với đoạn beat được phối lại, còn “50 cuộc gọi nhỡ” tái hiện căn phòng ngập tràn hoa ở phần outro.

Một điểm mới đáng chú ý của đêm 3 là sân khấu solo dành cho Best 5 gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic, CongB, Captain Boy và buitruonglinh. Năm ca khúc “Top 1", “Vô tình đánh rơi”, “chờ chút …”, “Tell me why” và “Casting” lần lượt vang lên, mang đến cơ hội để khán giả trực tiếp thưởng thức màu sắc âm nhạc riêng của từng nghệ sĩ. Sau phần biểu diễn, Best 5 còn giao lưu cùng Song Luân, chia sẻ những dự định âm nhạc và kế hoạch ra mắt sản phẩm cá nhân.

Bên cạnh đó, hai EP “Trạm đến em” và “tình thế người” tiếp tục được tái hiện trên sân khấu. Nếu “Trạm đến em” dẫn dắt khán giả qua câu chuyện tình yêu với 3 ca khúc “Run to you”, “MRT” và “Secret”, thì “tình thế người” khắc họa những trạng thái khác nhau của con người trước tình yêu qua “tết tình”, “một người như thế” và “người trên dây”. Đặc biệt, màn trình diễn bungee trên sàn nghiêng của Dương Domic, Vương Bình, Thể Thiên và Jsol trong “người trên dây” tạo điểm nhấn thị giác cho chương trình.

Các Anh trai giao lưu trực tiếp và những khoảnh khắc giàu cảm xúc cùng người hâm mộ. Ảnh: BTC

Không chỉ tập trung vào âm nhạc, concert còn dành nhiều thời lượng cho hoạt động giao lưu trực tiếp. Các Anh trai di chuyển xuống khu vực khán đài, chụp ảnh, gửi lời chào và trao tặng sticker cho người hâm mộ trước giờ diễn. Những màn tương tác ngẫu hứng của các nhóm cũng mang đến nhiều tiếng cười, từ màn hóa thân thành thái giám đi tìm cô Tấm của nhóm “Sau hình bóng ấy” đến phần xin xăm xem quẻ vui nhộn của nhóm “Thêu hoa dệt gấm”.

Đặc biệt, nhóm “Trễ giờ cơm” mang đến những món quà quê như bánh nậm, bánh bèo, mắm chua Huế, cá bống, tỏi Lý Sơn, thịt chua và bánh tai Phú Thọ để giới thiệu nét văn hóa ẩm thực của quê hương các nghệ sĩ. Trong khi đó, màn giao lưu của nhóm “Thế giới của anh” với khoảnh khắc khán giả đồng loạt bật flash điện thoại đã biến không gian VEC thành một bầu trời sao lung linh.

Đêm diễn cũng có những khoảng lặng giàu cảm xúc. Tại tiết mục “Trễ giờ cơm”, hình ảnh bố mẹ các Anh trai xuất hiện trên màn hình LED cùng những lời nhắn gửi, động viên khiến nhiều nghệ sĩ xúc động. Những giọt nước mắt đã rơi, tạo nên khoảnh khắc lắng đọng về tình cảm gia đình và nguồn động viên phía sau hành trình hoạt động nghệ thuật của mỗi người.

Trước thềm concert tại Hà Nội, đại diện DatVietVAC cùng 24 Anh trai cũng vinh dự đón tiếp bà Jennifer Wicks - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam. Cuộc gặp gỡ được kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời mở thêm cơ hội để các sản phẩm giải trí sáng tạo do người Việt thực hiện tiếp cận công chúng quốc tế. Theo kế hoạch, vũ trụ “Say hi” sẽ tiếp tục hành trình tại Las Vegas (Hoa Kỳ) vào cuối tháng 11/2026.

Những màn biểu diễn ấn tượng của các Anh trai. Ảnh: BTC

Khép lại đêm 3 là ca khúc “24ever” do Dương Domic sáng tác dành riêng cho hành trình của 24 nghệ sĩ và người hâm mộ. Trước tiết mục encore, 12 Anh trai thuộc liên quân Dương Domic đã mời 12 khán giả may mắn lên sân khấu khiêu vũ, tạo nên màn giao lưu đặc biệt. Khi 24 nghệ sĩ cùng hội tụ trong phần trình diễn cuối, ca khúc trở thành lời tri ân gửi đến những khán giả đã đồng hành với chương trình.

Từ những màn trình diễn sôi động, sân khấu solo lần đầu xuất hiện đến các hoạt động tương tác gần gũi, "Tinh hà Say hi” concert đêm 3 tiếp tục nối dài sức hút của chương trình, đồng thời tạo nên những trải nghiệm riêng cho khán giả Thủ đô.