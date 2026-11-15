buitruonglinh xúc động kể câu chuyện 29 ngàn đồng làm nên người nghệ sĩ hôm nay

Từ những buổi kéo đàn đến câu chuyện 29 ngàn đồng

Chia sẻ tại chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ, buitruonglinh cho biết công việc chính của mình trước khi viết nhạc là kéo đàn. Anh gần như đã biểu diễn ở mọi nhà hàng tiệc cưới tại TP.HCM, thậm chí có những hôm vừa chơi đàn xong còn tranh thủ xuống phụ bưng món. Không chỉ ở TP.HCM, anh còn nhận công việc tại bệnh viện và các tỉnh lân cận.

﻿buitruonglinh xúc động chia sẻ về hành trình kiếm sống để theo đuổi âm nhạc. Nguồn: DatVietVAC.

Âm nhạc cũng là món quà đặc biệt mà mẹ dành cho anh từ nhỏ. Dù gia đình không có điều kiện, mẹ vẫn cố gắng vay mượn để con được học đàn, có khi học phí mỗi tháng còn gấp đôi lương của mẹ. Khi trưởng thành, buitruonglinh đã dùng chính năng lực ấy để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình.

﻿Hình ảnh buitruonglinh kéo đàn violin đã quá quen thuộc nhưng ít ai biết câu chuyện đằng sau sự gắn bó đặc biệt với nhạc cụ này. Ảnh: DatVietVAC.

Một trong những kỷ niệm khiến khán giả xúc động là lần anh dành dụm được khoảng 10 triệu đồng sau vài tháng đi kéo đàn. Khi mẹ gọi điện hỏi tiền để lo công việc gia đình, anh lập tức gửi toàn bộ số tiền ấy về. Trớ trêu thay, hôm đó xe bị hư, nhà hàng lại chậm trả lương. Khi kiểm tra túi quần, anh chỉ còn 29.000 đồng, không đủ trả chuyến xe ôm công nghệ 57.000 đồng về nhà. Cuối cùng, anh chọn đi bộ để thu hẹp khoảng cách đến khi nào số tiền trên ứng dụng xe ôm hiện số tiền còn 29.000 đồng anh mới bắt xe về.

﻿Chính những ngày cố gắng không ngừng nghỉ đã tạo nên một "Anh Trai Tương Lai" buitruonglinh. Nguồn: DatVietVAC.

Từ câu chuyện ấy, buitruonglinh kể rằng mình nhận ra đã có thể tiết kiệm được 10 triệu đồng một lần thì cũng sẽ làm ra được lần tiếp theo. Anh quyết định bắt đầu viết nhạc nhiều hơn và nghiêm túc hơn. Những ca khúc như Dù Cho Mai Về Sau, Đường Tôi Chở Em Về và Yêu Người Có Ước Mơ được anh nhắc đến là ba sáng tác ra đời trong giai đoạn đặc biệt này.

KOALAOKE giúp buitruonglinh tự tin thể hiện bản thân

Không chỉ kể về hành trình làm nghề, buitruonglinh còn chia sẻ rằng việc hóa thân thành KOALAOKE giúp anh khám phá một khía cạnh khác của bản thân. Khi không còn phải xuất hiện với danh tính Bùi Trường Linh, anh cảm thấy thoải mái hơn trong giao tiếp, tự tin nói ra những điều trước đây chưa biết cách diễn đạt.

﻿Trấn Thành thực sự đã đóng vai trò là người anh cả của các Anh Trai, Em Xinh trong Vũ Trụ Say Hi với những lời khuyên chân thành. Nguồn: DatVietVAC.

Anh đặc biệt nhắc đến lời góp ý của anh Trấn Thành tại Chung kết Tinh Hà Say Hi. Khi ấy, nam MC đặt câu hỏi vì sao một người nghệ sĩ lại không biết chia sẻ suy nghĩ của mình. Câu nói tưởng chừng ngắn gọn nhưng đã khiến buitruonglinh suy nghĩ nhiều về lý tưởng nghệ thuật và điều bản thân muốn truyền tải đến khán giả. Anh ví lời khuyên ấy như một chiếc phao giúp mình tìm được hướng đi.

Mascot KOALAOKE khiến khán giả bất ngờ với những màn tương tác cực kỳ hài hước với dàn cố vấn và khách mời. Ảnh: DatVietVAC.

Nam MC cũng bày tỏ sự yêu mến trước tính cách ngoan ngoãn, tử tế của đàn em. Những chia sẻ chân thành từ hai phía tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ sau màn gỡ mascot.

Những chia sẻ trên cũng khiến nhiều khán giả nhớ lại buitruonglinh với những chia sẻ cực kỳ tử tế trong một phiên livestream, khi anh chia sẻ không muốn kiếm tiền từ fan mà sẽ chăm chỉ tìm kiếm thu nhập từ những công việc khác.

﻿buitruonglinh nói về việc mình sẽ chăm chỉ kiếm tiền từ những công việc khác chứ không phải từ người hâm mộ. Nguồn: @bijouoday.

Một người hâm mộ cho biết vẫn nhớ hình ảnh nam ca sĩ vừa hoàn thành công việc quảng bá cho nhãn hàng đã tranh thủ công bố sơ đồ concert, rồi tiếp tục tính toán làm thêm các công việc để có điều kiện đầu tư cho sân khấu của mình.

Từ 29.000 đồng ngày trước đến những sân khấu hôm nay, hành trình của buitruonglinh gợi nhắc rằng mỗi cơ hội đều có giá trị riêng. Như chính anh chia sẻ, anh biết ơn những ngày tháng vất vả bởi chúng giúp anh hiểu được giá trị của thành quả và trân trọng hơn những điều tốt đẹp đang có.